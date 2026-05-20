Bị cáo khai cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến giục giã "phải làm thật nhanh"

Bị cáo Nguyễn Chiến Thắng khai báo về sai phạm

Ngày 20/5, TAND TP Hà Nội mở phiên xét xử cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến và 9 bị cáo trong vụ án liên quan sai phạm ở hai Dự án Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức cơ sở 2. Trong vụ án này, bà Tiến bị truy tố về tội danh "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí". Cơ quan tố tụng xác định hành vi của các bị cáo gây thất thoát hơn 800 tỷ đồng.

Bị cáo đầu tiên được tòa gọi lên xét hỏi là ông Nguyễn Chiến Thắng (SN 1957), cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm. Ở vụ án này, ông Thắng bị truy tố về hai tội danh là “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, “Nhận hối lộ”.

Bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến (ngoài cùng bên trái) và bị cáo Nguyễn Chiến Thắng (áo xanh, đứng ở bục khai báo).

Theo tài liệu vụ án, cơ quan điều tra xác định có căn cứ cho thấy 10 nhà thầu đã trực tiếp đưa cho ông Thắng tổng cộng 88,4 tỷ đồng. Sau khi ông Thắng nghỉ hưu, ông Nguyễn Hữu Tuấn đảm nhận công việc tại Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm, tiếp tục nhận 12,1 tỉ đồng từ phía doanh nghiệp.

Cáo trạng xác định, quá trình thực hiện hai Dự án Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức cơ sở 2, Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm đã phê duyệt thuê tư vấn nước ngoài lập dự án đầu tư khi chưa làm rõ về khả năng đáp ứng của đơn vị tư vấn trong nước; không chứng minh được tính cần thiết phải thuê tư vấn nước ngoài; cố ý chỉ định thầu; không tổ chức lập, thẩm định chi phí thuê tư vấn nước ngoài; không tổ chức xác định dự toán gói thầu thuê tư vấn nước ngoài…

Với những sai phạm này, ông Thắng khai với tòa thừa nhận cáo trạng truy tố là đúng. Tuy nhiên, cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm cũng nêu lý do vì bị thúc ép tiến độ. Bên cạnh đó, lúc thực hiện dự án, ông Thắng nói "không biết là mình đang làm sai", chỉ đến khi cơ quan điều tra vào cuộc, bị cáo mới nhận thức được sai phạm.

"Về mặt chủ trương thì Bộ trưởng (tức bà Nguyễn Thị Kim Tiến) giục giã phải làm thật nhanh. Bị cáo làm Giám đốc nên phải đề xuất cách làm nào cho nhanh nhất", bị cáo Thắng khai.

Được cấp trên đưa cho 2 tỷ 970 triệu đồng

HĐXX nhiều lần nghiêm khắc nhắc nhở bị cáo Thắng, trong đó chủ tọa yêu cầu bị cáo xem xét lại cách khai báo: "Bị cáo đi làm không thể nói là không biết mình đang làm đúng hay sai". Đối với tội danh "Nhận hối lộ", Nguyễn Chiến Thắng thừa nhận hành vi như cáo trạng truy tố là đúng, bị cáo đã nhận tiền từ các nhà thầu.

Cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến tại tòa.

Theo hồ sơ vụ án, số tiền 88,4 tỷ đồng nhận từ các nhà thầu, Nguyễn Chiến Thắng khai đưa gần 18 tỷ đồng và 100.000 USD cho bà Nguyễn Thị Kim Tiến. Ngoài ra, Thắng còn đưa 2 tỷ 970 triệu đồng cho Trần Văn Sinh, cựu Phó giám đốc Ban Quản lý dự án chuyên ngành Xây dựng công trình y tế, Bộ Y tế.

Đối với số tiền 2 tỷ 970 triệu đồng, Trần Văn Sinh khai với tòa, thừa nhận rằng đã cầm số tiền này từ Thắng. Sinh khai đã nhận tiền tổng cộng 6 lần, tổng số là 2 tỷ 970 triệu đồng.

"Thắng nói với bị cáo: Em cầm lấy mà tiêu. Bị cáo cũng không biết tiền ấy là tiền gì", Trần Văn Sinh khai. Sau khi chủ tọa tiếp tục truy về nguồn gốc số tiền, Trần Văn Sinh im lặng hồi lâu rồi đáp: "Bị cáo đoán tiền ấy là tiền nhà thầu cho".

Chiều 20/5, phiên tòa xét xử cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến và 9 bị cáo sẽ tiếp tục với phần Xét hỏi.