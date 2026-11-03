Công an Điện Biên bắt giữ đối tượng vận chuyển trái phép 3 bánh ma túy

Cụ thể, hồi 13h ngày 1/11, tại khu vực bản Thẩm Tọ, xã Mường Lạn, tổ công tác Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Điện Biên phát hiện, bắt quả tang Sùng A Tếnh, sinh năm 1997, trú tại bản Tư Làng, xã Mường Bám, tỉnh Sơn La, về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Đối tượng Sùng A Tếnh cùng tang vật.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 3 bánh ma túy. Đối tượng cùng tang vật đã được đưa về cơ quan công an để tiếp tục điều tra, xác minh, làm rõ theo quy định của pháp luật.

Việc phát hiện, bắt giữ đối tượng vận chuyển trái phép chất ma túy cho thấy sự chủ động, quyết liệt của lực lượng Công an Điện Biên trong đấu tranh với các loại tội phạm, nhất là tội phạm về ma túy, góp phần ngăn chặn nguồn ma túy thẩm lậu, vận chuyển qua địa bàn, giữ vững an ninh, trật tự và từng bước thực hiện mục tiêu xây dựng tỉnh Điện Biên không ma túy.