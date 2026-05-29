English
/ PHÁP LUẬT
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Công an tỉnh Hưng Yên kêu gọi 2 đối tượng truy nã ra đầu thú

Thứ Sáu, 16:44, 29/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Lực lượng chức năng kêu gọi Nguyễn Văn Quang và Trần Mạnh Hùng sớm ra đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.

Thông tin từ Công an tỉnh Hưng Yên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đang điều tra vụ án “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra Quyết định khởi tố bị can, Quyết định truy nã đối với Nguyễn Văn Quang, SN 1986, trú tại TDP Tràng Cát, phường Hải An, thành phố Hải Phòng và Trần Mạnh Hùng, SN 1986, trú tại 27/124 Lạch Tray, phường Lê Chân, thành phố Hải Phòng cùng về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” theo khoản 2, Điều 201 Bộ luật Hình sự.

Hiện tại Nguyễn Văn Quang và Trần Mạnh Hùng đã bỏ trốn khỏi địa phương nơi cư trú.

cong an tinh hung yen keu goi 2 doi tuong truy na ra dau thu hinh anh 1
2 đối tượng bị truy nã. (Ảnh: CAHY)

Bộ luật Hình sự quy định người phạm tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” theo Khoản 2 Điều 201, thì bị phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm; đây là hành vi phạm tội ít nghiêm trọng.

Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hưng Yên kêu gọi Nguyễn Văn Quang và Trần Mạnh Hùng sớm ra đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.

Hiện cơ quan điều tra đang phối hợp với các cơ quan tố tụng hoàn tất hồ sơ để kết luận điều tra, đề nghị truy tố và xét xử vắng mặt bị can theo quy định.

Trường hợp bị can tiếp tục bỏ trốn khi bị xét xử vắng mặt đồng nghĩa với việc từ bỏ quyền tự bào chữa, đồng thời không được xem xét áp dụng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.

Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hưng Yên đề nghị người dân nâng cao tinh thần cảnh giác, tích cực tham gia tố giác tội phạm.

Khi phát hiện hoặc có thông tin liên quan đến đối tượng truy nã, người dân cần nhanh chóng thông báo cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên qua số điện thoại 0949222823 hoặc cơ quan Công an nơi gần nhất để phối hợp xử lý.

Mọi thông tin cá nhân của người cung cấp sẽ được bảo mật theo quy định.

PV/VOV.VN
Tag: Công an Hưng Yên truy nã tội phạm đầu thú khoan hồng
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Bắt giữ đối tượng truy nã lẩn trốn tại phường Việt Hòa, Hải Phòng
Bắt giữ đối tượng truy nã lẩn trốn tại phường Việt Hòa, Hải Phòng

VOV.VN - Khoảng 4h sáng nay (27/5), Đội Cảnh sát đặc nhiệm - Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Hải Phòng đã tổ chức truy bắt thành công đối tượng truy nã Nguyễn Hải Nam, sinh năm 2004, trú tại thôn Nghĩa Xá, xã Đại Sơn, thành phố Hải Phòng.

Bắt giữ đối tượng truy nã lẩn trốn tại phường Việt Hòa, Hải Phòng

Bắt giữ đối tượng truy nã lẩn trốn tại phường Việt Hòa, Hải Phòng

VOV.VN - Khoảng 4h sáng nay (27/5), Đội Cảnh sát đặc nhiệm - Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Hải Phòng đã tổ chức truy bắt thành công đối tượng truy nã Nguyễn Hải Nam, sinh năm 2004, trú tại thôn Nghĩa Xá, xã Đại Sơn, thành phố Hải Phòng.

Nhân viên ngân hàng cảnh giác, phối hợp công an bắt giữ đối tượng truy nã
Nhân viên ngân hàng cảnh giác, phối hợp công an bắt giữ đối tượng truy nã

VOV.VN - Trong lúc giao dịch tại ngân hàng BIDV chi nhánh Vĩnh Lộc, xã Vĩnh Lộc, Thanh Hóa, một nam thanh niên có biểu hiện bất thường đã bị nhân viên ngân hàng phát hiện và báo công an. Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định đây là đối tượng truy nã về hành vi trộm cắp tài sản đang lẩn trốn từ năm 2024.

Nhân viên ngân hàng cảnh giác, phối hợp công an bắt giữ đối tượng truy nã

Nhân viên ngân hàng cảnh giác, phối hợp công an bắt giữ đối tượng truy nã

VOV.VN - Trong lúc giao dịch tại ngân hàng BIDV chi nhánh Vĩnh Lộc, xã Vĩnh Lộc, Thanh Hóa, một nam thanh niên có biểu hiện bất thường đã bị nhân viên ngân hàng phát hiện và báo công an. Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định đây là đối tượng truy nã về hành vi trộm cắp tài sản đang lẩn trốn từ năm 2024.

Bắt đối tượng truy nã lẩn trốn tại Bắc Ninh
Bắt đối tượng truy nã lẩn trốn tại Bắc Ninh

VOV.VN: Ngày 22/5 theo tin từ Công an xã Mường Ham, tỉnh Nghệ An, đơn vị vừa bắt giữ thành công đối tượng truy nã đang lẩn trốn tại tỉnh Bắc Ninh.

Bắt đối tượng truy nã lẩn trốn tại Bắc Ninh

Bắt đối tượng truy nã lẩn trốn tại Bắc Ninh

VOV.VN: Ngày 22/5 theo tin từ Công an xã Mường Ham, tỉnh Nghệ An, đơn vị vừa bắt giữ thành công đối tượng truy nã đang lẩn trốn tại tỉnh Bắc Ninh.

Công an Đà Nẵng phối hợp bắt giữ đối tượng truy nã quốc tế lẩn trốn trên địa bàn
Công an Đà Nẵng phối hợp bắt giữ đối tượng truy nã quốc tế lẩn trốn trên địa bàn

VOV.VN - Ngày 8/5/2026, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Đà Nẵng nhận được Công văn của Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đề nghị xác minh, bắt giữ và bàn giao đối tượng truy nã của Hàn Quốc có tên JOO YOUNG SU (SN 1979) theo Thông báo truy nã đỏ Interpol vào ngày 22/4/2026 của Ban Tổng Thư ký Interpol.

Công an Đà Nẵng phối hợp bắt giữ đối tượng truy nã quốc tế lẩn trốn trên địa bàn

Công an Đà Nẵng phối hợp bắt giữ đối tượng truy nã quốc tế lẩn trốn trên địa bàn

VOV.VN - Ngày 8/5/2026, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Đà Nẵng nhận được Công văn của Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đề nghị xác minh, bắt giữ và bàn giao đối tượng truy nã của Hàn Quốc có tên JOO YOUNG SU (SN 1979) theo Thông báo truy nã đỏ Interpol vào ngày 22/4/2026 của Ban Tổng Thư ký Interpol.

Truy nã đặc biệt đối tượng cầm đầu đường dây cá độ bóng đá liên tỉnh
Truy nã đặc biệt đối tượng cầm đầu đường dây cá độ bóng đá liên tỉnh

VOV.VN - Công an thành phố Đà Nẵng vừa ra quyết định truy nã "Đặc biệt" đối với Trương Công Nhật Luân (sinh năm 1984, trú phường Hòa Cường) để điều tra về hành vi "Tổ chức đánh bạc". Luân được xác định là đối tượng cầm đầu đường dây cá độ bóng đá liên tỉnh bị lực lượng Công an triệt phá vào ngày 21/6/2025.

Truy nã đặc biệt đối tượng cầm đầu đường dây cá độ bóng đá liên tỉnh

Truy nã đặc biệt đối tượng cầm đầu đường dây cá độ bóng đá liên tỉnh

VOV.VN - Công an thành phố Đà Nẵng vừa ra quyết định truy nã "Đặc biệt" đối với Trương Công Nhật Luân (sinh năm 1984, trú phường Hòa Cường) để điều tra về hành vi "Tổ chức đánh bạc". Luân được xác định là đối tượng cầm đầu đường dây cá độ bóng đá liên tỉnh bị lực lượng Công an triệt phá vào ngày 21/6/2025.

ĐỜI SỐNG
KINH TẾ
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
XÃ HỘI
CÔNG NGHỆ
Ô TÔ - XE MÁY
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
THỂ THAO
Tin 24h
Tin Công nghệ
Tin nóng
Vụ án
Tư vấn Luật