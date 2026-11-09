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Đắk Lắk thi tìm hiểu pháp luật về tư pháp người chưa thành niên

Thứ Hai, 16:30, 09/11/2026
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VOV.VN - Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam (9/11), tỉnh Đắk Lắk tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu các quy định pháp luật về tư pháp người chưa thành niên. Nội dung thi tập trung vào các quy định của Luật Tư pháp người chưa thành niên có hiệu lực từ ngày 1/1/2026.

Cuộc thi do Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Đắk Lắk tổ chức, dành cho công dân Việt Nam từ đủ 12 tuổi trở lên đang sinh sống, học tập và làm việc trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Cuộc thi gồm 4 tuần, mỗi người được trả lời tối đa 3 lượt mỗi tuần. Mỗi lượt thi có 20 câu hỏi trắc nghiệm và một câu dự đoán số người tham gia.

Nội dung thi tập trung vào các quy định của Luật Tư pháp người chưa thành niên có hiệu lực từ ngày 1/1/2026, tạo cơ sở pháp lý quan trọng trong việc bảo vệ, giáo dục và hỗ trợ người chưa thành niên trong hoạt động tư pháp.

Dak lak thi tim hieu phap luat ve tu phap nguoi chua thanh nien hinh anh 1
Đắk Lắk tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu các quy định pháp luật về tư pháp người chưa thành niên.

Luật không chỉ quy định việc xử lý người chưa thành niên phạm tội mà còn bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của các em khi tham gia tố tụng với tư cách người bị hại, người làm chứng hoặc người bị buộc tội. Đặc biệt, các quy định về xử lý chuyển hướng, thủ tục tố tụng thân thiện và hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng thể hiện tính nhân văn, tạo điều kiện để người chưa thành niên sửa chữa sai lầm, phát triển lành mạnh.

Bà Lê Thị Thanh Thủy, Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Đắk Lắk cho biết, cuộc thi được tổ chức nhằm nâng cao nhận thức pháp luật, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, gia đình và cộng đồng trong bảo vệ, giáo dục người chưa thành niên; đồng thời đổi mới hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua nền tảng trực tuyến.

“Học sinh, sinh viên từ 12 tuổi trở lên tham gia cuộc thi và các con sẽ hiểu và chấp hành pháp luật để tạo nên môi trường sống an toàn, lành mạnh. Bên cạnh đó thì thầy cô giáo, nhà trường, cùng với các cơ quan tổ chức hoạt động tố tụng cũng sẽ nâng cao thêm vai trò của mình, lan tỏa quy định của pháp luật liên quan đến người chưa thành niên”, bà Lê Thị Thanh Thủy cho hay.

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Đắk Lắk gắn phổ biến pháp luật với hỗ trợ người dân ở cơ sở

VOV.VN - Phổ biến pháp luật tại Đắk Lắk được yêu cầu phải sát nhu cầu người dân, gắn với tư vấn, hỗ trợ pháp lý và nâng cao chất lượng phục vụ của chính quyền cơ sở. Đây là nội dung được nhấn mạnh tại hội nghị hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 9/11, do UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức.

H Xíu/VOV-Tây Nguyên
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