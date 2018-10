Giúp cựu Bí thư mua đất giá rẻ, Giám đốc Văn phòng quản lý đất bị bắt

1.Bắt giám đốc chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Bến Cát: Ngày 12/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã tiến hành bắt giam ông Lê Hoài Linh (37 tuổi) Giám đốc chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Bến Cát, ngay tại trụ sở Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Bến Cát, Bình Dương. Cơ quan điều tra cũng đồng thời thực hiện lệnh khám xét phòng làm việc của Linh và khám xét Văn phòng đăng ký đất đai thị xã Bến Cát. (Trong ảnh: Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Bến Cát nơi ông Linh bị bắt giữ. (Ảnh: Lê Ánh) Theo thông tin ban đầu, ông Linh bị bắt do liên quan đến vụ án cựu Bí thư Bến Cát Nguyễn Hồng Khanh (51 tuổi, đã bị khởi tố, bắt tạm giam trước đó). Ông Linh được cho là đã giúp sức cho ông Khanh mua hơn 20 ha đất và tài sản trên đất của Công ty TNHH thương mại và sản xuất gỗ An Tây (thị xã Bến Cát) với giá rất rẻ. Trong ảnh: Cựu Bí thư thị xã Bến Cát Nguyễn Hồng Khanh. (Ảnh: Vietnamnet) 2. Tấn công chủ tiệm, cướp gần 3 tỷ đồng tiền vàng ở Phú Yên: Liên quan đến vụ việc này, chiều 11/10, đại tá Nguyễn Trung Nghĩa, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an Phú Yên cho biết, sau hơn 10 ngày theo dõi ban chuyên án đã phát hiện chỗ ở của 3 đối tượng liên quan. Đại tá Nghĩa cho biết thêm, 2 đối tượng Hưng và Trường trước đó đã có ý định thủ tiêu Viễn nếu đối tượng để lộ danh tính. Hiện, Công an Phú Yên, vẫn chưa xác định số tài sản thu hồi từ vụ cướp là bao nhiêu do cần phải làm rõ số tang vật thu được có phải hình thành từ số tiền cướp được hay không. Trong ảnh: Đối tượng Nguyễn Thùy Viễn sau khi bị bắt. (Ảnh: Người Lao động) 3. Tẩm xăng đốt nhà bố vợ, con rể và cháu ngoại 6 tuổi bỏng nặng: Theo đó, khoảng 1h30 ngày 12/10, Hoàng Tiến Linh (30 tuổi) có biểu hiện không bình thường đã mang xăng tưới nhà bố vợ ở ngõ 30 phố Hồng Mai, phường Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội rồi châm lửa đốt. Rất may đám cháy không lan sang nhà khác nhưng khiến Linh cùng cháu bé 6 tuổi là cháu của Linh bị bỏng nặng phải nhập viện cấp cứu. Trong ảnh: Lực lượng chức năng bảo vệ hiện trường. 4. Thừa Thiên Huế: Bắt đối tượng chiếm đoạt 3 con trâu của hàng xóm: Trước đó, vào ngày 21/8, Tân đang chăn trâu tại khu vực đập phụ hồ Tả Trạch, xã Dương Hòa, thị xã Hương Thủy phát hiện 3 con trâu đi lạc vào đàn trâu nhà mình nên nảy sinh ý định chiếm đoạt. Tân lùa tất cả đàn trâu về nhà, sau đó dùng dây thừng buộc ba con trâu đi lạc lại rồi gọi điện cho ông Nguyễn Văn Sơn, trú tại thành phố Huế bán với giá 26 triệu đồng. Trong ảnh: Hồ Quý Tân tại cơ quan điều tra. 5. Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng hủy hoại 4ha rừng ở Lâm Đồng: Theo đó, đối tượng bị khởi tố là Lê Văn Tuấn (30 tuổi, ngụ xã Phi Liêng, huyện Đam Rông) về tội “Hủy hoại rừng”. Tại cơ quan công an, Tuấn khai nhận do có rẫy cà phê ở gần đó nên đã hủy hoại diện tích rừng này để chiếm đất. Liên quan đến vụ phá rừng này, trước đó, UBND huyện Đam Rông đã đình chỉ công tác đối với 2 ông là Hoàng Trần Phú Hưng, Phó Chủ tịch UBND xã Phi Liêng và ông Dương Văn Huy, cán bộ quản lý tiểu khu 216 để xem xét trách nhiệm trong công tác quản lý bảo vệ rừng. Trong ảnh: Lê Văn Tuấn tại cơ quan điều tra. 6. Bắt 3 thanh niên hiếp dâm thiếu nữ 15 tuổi ở Ninh Thuận: Theo đó, nạn nhân là em L.T. T (15 tuổi, đã đổi tên, trú ở xã Thanh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận). Trước đó, trong lúc đến nhà bạn ăn mừng bạn mua xe máy mới, T. quen 3 đối tượng là Long, Khánh, Tam. Sau khi tan tiệc, trên đường chở T. về, 3 đối tượng này, thay nhau giở trò đồi bại. (Ảnh minh họa) 7. Bắt giam nghi phạm sát hại một phụ nữ ở Quảng Nam: Đối tượng bị bắt là Nguyễn Trọng Nhân (SN 1990, trú ở thôn An Mỹ 1, xã Tam An, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam) về hành vi Giết người. Trước đó, chiều 1/10, Nhân mua rượu về nhà uống. Khi đi bộ trên đường làng, nhớ lại cách đây 2 năm, bị bà Huỳnh Thị H. chửi bới vì tán tỉnh con gái của bà. Bực tức trong người, Nhân xông vào nhà đâm liên tiếp vào ngực bà này 2 nhát. Gây án xong, Nhân về nhà tắm rửa và đi ngủ. Tong ảnh: Nghi phạm Nguyễn Trọng Nhân. (Ảnh: C.A) 8. Túng tiền xài, rủ nhau đi cướp giật điện thoại: Trong lúc di chuyển trên đường thuộc TP Biên Hòa, 2 đối tượng phát hiện 2 người phụ nữ đi xe máy trong đó người ngồi sau đang cầm điện thoại để nghe. Lúc này, 2 tên đã ép xe máy của 2 người phụ nữ này vào sát lề đường rồi ra tay cướp giật điện thoại trị giá khoảng 35 triệu đồng. Trong ảnh: Một trong 2 đối tượng khai nhận hành vi cướp giật với công an. (Ảnh: Công an nhân dân) 9. Khởi tố 2 đối tượng xông vào phòng Chủ tịch xã đánh người: 2 đối tượng bị khởi tố, bắt tạm giam 3 tháng là Trương Văn Cảnh (SN 1985, trú tại xã Nam Thành, huyện Yên Thành) và Trần Văn Hoàng (SN 1978, trú tại TP Vinh) để điều tra, làm rõ hành vi "Gây rối trật tự công cộng". Trước đó, 2 đối tượng này đã cầm gậy lao vào phòng Chủ tịch UBND xã Trung Thành đánh anh Dương Ngọc Tú - giám sát công trình giao thông của xã vì anh này không cho ô tô của 2 đối tượng đi qua cống thoát nước mới xây. Trong ảnh: UBND xã Trung Thành nơi xảy ra sự việc./.