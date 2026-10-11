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Khởi tố nhân viên đại lý ô tô vì chiếm đoạt hơn 1,1 tỷ đồng của khách hàng

Chủ Nhật, 09:24, 11/10/2026
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VOV.VN - Hai khách hàng chuyển hơn 1,1 tỷ đồng để mua xe ô tô nhưng nhân viên bán hàng không nộp tiền về công ty mà bị cáo buộc chiếm đoạt, sử dụng vào mục đích cá nhân.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Quảng Ninh vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Đỗ Xuân Thanh (SN 1991, trú tại thôn Khoái Thọ, xã Sông Lô, tỉnh Phú Thọ) để điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

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Đỗ Xuân Thanh bị khởi tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. (Ảnh: Công an Quảng Ninh)

Theo thông tin từ cơ quan công an, tháng 2/2025, Thanh là nhân viên bán hàng của Công ty Hyundai Quảng Ninh, có địa chỉ tại tổ 3, khu 10B, phường Quang Hanh, thành phố Quảng Ninh.

Lợi dụng vị trí công việc, Thanh tiếp cận anh Đào Anh Q. (SN 1997, trú tỉnh Hưng Yên) và chị Phạm Thị Trà G. (SN 1987, trú thành phố Quảng Ninh), hướng dẫn hai khách hàng làm thủ tục, ký hợp đồng mua ô tô Hyundai Tucson 1.6 Turbo.

Tin tưởng Thanh là nhân viên của đại lý, anh Q. chuyển 516 triệu đồng, còn chị G. chuyển 587,46 triệu đồng vào tài khoản ngân hàng cá nhân của Thanh theo hướng dẫn.

Tuy nhiên, sau khi nhận tổng cộng hơn 1,1 tỷ đồng từ hai khách hàng, Thanh không nộp số tiền này về công ty mà bị cáo buộc chiếm đoạt để sử dụng vào mục đích cá nhân.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam Đỗ Xuân Thanh về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, quy định tại khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Hiện, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Quảng Ninh đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý vụ án theo quy định pháp luật.

Trước đó, một vụ việc có thủ đoạn tương tự cũng bị phát hiện tại Đà Nẵng. Ngày 27/8, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Thị Mỹ Hạnh (SN 1996, trú xã Thăng Điền) để điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra, Hạnh là nhân viên kinh doanh ô tô tại một cửa hàng trên địa bàn. Do nợ nần từ việc chơi hụi, người này tự soạn hợp đồng đặt cọc mua xe, nhận tổng cộng 381 triệu đồng từ hai khách hàng là hàng xóm. Dù không được công ty cho phép trực tiếp thu tiền đặt cọc, Hạnh vẫn nhận tiền, không nộp về công ty mà sử dụng để trả nợ và chi tiêu cá nhân.

Minh Quang/VTC News
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