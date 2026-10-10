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Xác minh vụ người đàn ông tử vong nghi cứu 2 trẻ nhỏ dưới mương nước ở Ninh Bình

Thứ Bảy, 18:59, 10/10/2026
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VOV.VN - Một người đàn ông được phát hiện tử vong dưới mương nước ở xã Giao Thủy, tỉnh Ninh Bình. Hiện cơ quan chức năng đang xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Theo thông tin ban đầu, chiều ngày 10/10, một người đàn ông được phát hiện tử vong dưới mương nước gần Trường Mầm non thị trấn Ngô Đồng, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định cũ, nay là xã Giao Thủy, tỉnh Ninh Bình.

Theo người dân địa phương, người đàn ông được cho là đã xuống mương cứu hai trẻ nhỏ. Hai trẻ sau đó được an toàn, trong khi người đàn ông tử vong.

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Hiện trường vụ việc

Lãnh đạo địa phương cho biết, cơ quan chức năng đã tiếp nhận vụ việc, giao công an điều tra, làm rõ nguyên nhân. Camera tại khu vực xảy ra sự việc cũng đang được trích xuất để phục vụ công tác xác minh.

 

Vân Hồng-Trần Hồng/VOV.VN
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