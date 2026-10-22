Nam thanh niên không đội mũ bảo hiểm, “bốc đầu” xe máy ở Ninh Bình bị tịch thu xe

Ngày 22/10, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 4, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Ninh Bình đã xác minh, lập biên bản xử lý vi phạm một nam thanh niên có hành vi điều khiển xe máy chạy bằng một bánh, không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông.

Hình ảnh nam thanh niên điều khiển xe máy chạy bằng một bánh trên đường TL488B, đoạn qua xã Trực Ninh, tỉnh Ninh Bình.

Trước đó, qua nắm tình hình trên không gian mạng và tiếp nhận phản ánh của người dân, lực lượng chức năng phát hiện video ghi lại cảnh một nam thanh niên điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 18EA-09413 chạy bằng một bánh trên đường TL488B, đoạn qua thôn Trực Nội, xã Trực Ninh, tỉnh Ninh Bình.

Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 4 đã phối hợp với công an một số xã rà soát, xác định người vi phạm và mời đến trụ sở làm việc. Tại cơ quan công an, P.A.T. thừa nhận hành vi vi phạm.

Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 4 lập biên bản xử lý vi phạm hành chính đối với P.T.A

Lực lượng chức năng lập biên bản xử lý nam thanh niên về hai hành vi: điều khiển xe mô tô chạy bằng một bánh đối với xe hai bánh và không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông. Phương tiện vi phạm cũng bị tịch thu.

Sau khi được tuyên truyền, giải thích về tính chất nguy hiểm của hành vi, nam thanh niên nhận thức sai phạm và cam kết chấp hành nghiêm quy định pháp luật.