Ngăn ngừa án mạng từ mâu thuẫn sinh hoạt

Rạng sáng ngày 2/5/2023, trên tuyến đường khu vực phường Bãi Cháy, phường Giếng Đáy (TP Hạ Long, Quảng Ninh), Bùi Bảo Ngọc (SN 2007, trú tại phường Hùng Thắng, TP Hạ Long) và nhóm bạn là học sinh (đang theo học tại Quảng Ninh và TP Hải Phòng) tìm đối tượng đã đánh người trong nhóm để trả thù.

Hiện trường vụ án truy đuổi trên đường phố dẫn đến hậu quả chết người

Nhóm này gặp Bùi Đức Việt (SN 2003, trú tại TX Quảng Yên, Quảng Ninh) và sử dụng cây sắt đuổi theo đánh. Việt chạy thoát, gọi điện cho bố đẻ là Bùi Huy Mạnh điều khiển xe ô tô bán tải chở 7 người, cầm theo nhiều hung khí đi tìm nhóm đã đánh con mình.

Khi truy đuổi, Bùi Huy Mạnh điều khiển xe ô tô xe đâm thẳng vào đuôi xe mô tô do Bùi Bảo Ngọc lái, ép xe này đâm vào xe ô tô đỗ bên đường. Hậu quả, Bùi Bảo Ngọc tử vong, 2 người khác thương tích 10-88%.

Căn cứ kết quả điều tra, đến ngày 21/11/2023, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra Quyết định Khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Bùi Huy Mạnh (SN 1979, trú tại TX Quảng Yên) về tội “Giết người”; 3 đối tượng khác trong nhóm về tội danh “ Gây rối trật tự công cộng”. Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đang điều tra làm rõ để xử lý nghiêm hành vi của nhóm Bùi Bảo Ngọc.

Đây là vụ án điển hình gây rối trật tự trên đường phố, xuất phát từ mâu thuẫn sinh hoạt và gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Theo thống kê của Công an tỉnh Quảng Ninh, từ đầu năm 2023 đến nay, lực lượng công an toàn tỉnh đã điều tra làm rõ 22 vụ giết người, 112 vụ cố ý gây thương tích, 20 vụ gây rối trật tự công cộng; qua đó bắt giữ, xử lý 331 đối tượng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đọc lệnh bắt đối với Bùi Huy Mạnh (áo trắng)

Đa số vụ án đều mang tính chất bộc phát, các đối tượng thường là học sinh, sinh viên, lao động tự do không có việc làm ổn định; khi xảy ra mâu thuẫn liền dùng các vật dụng tại hiện trường hoặc hung khí mang sẵn trong người đánh nhau dẫn đến tử vong.

Bên cạnh đó, xuất hiện tình trạng nhiều nhóm thiếu niên mang theo hung khí tham gia giao thông để giải quyết mâu thuẫn hoặc “thể hiện bản thân”.

Thượng tá Nguyễn Xuân Long, Phó Chánh văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, có những vụ việc làm ảnh hưởng đến ANTT nơi công cộng, có những vụ việc gây thương tích cho nạn nhân, thậm chí vài vụ việc dẫn đến hậu quả chết người.

"Những hành vi truy đuổi, đua xe, đuổi đánh nhau trên tuyến giao thông, coi thường tính mạng người khác có thể cấu thành các loại tội phạm khác nhau, có thể dẫn đến phạm tội giết người, gây hậu quả nặng nề cho xã hội" - Thượng tá Long nhấn mạnh.

Để phòng ngừa loại tội phạm này, chấn chỉnh trật tự an toàn giao thông, đặc biệt trong dịp giáp Tết, Công an tỉnh Quảng Ninh đã và đang tăng cường chủ động đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm nói chung, tội phạm giết người từ mâu thuẫn xã hội nói riêng.

Tuy vậy, ngoài vai trò nòng cốt của lực lượng công an thì cần sự chung tay của các cấp, các ngành, tổ chức đoàn thể trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong nhân dân; tuyên truyền các giá trị truyền thống, chuẩn mực đạo đức tốt đẹp…

Các cấp ủy, chính quyền cần quan tâm, thực hiện tốt hơn công tác nắm tình hình, hòa giải ở cơ sở, giải quyết kịp thời những bức xúc, mâu thuẫn, tranh chấp trong nhân dân, không để kéo dài gây hậu quả nghiêm trọng, đặc biệt là với thanh thiếu niên.

Thượng tá Nguyễn Xuân Long nhấn mạnh phải đặc biệt quan tâm đến việc giáo dục từ phụ huynh, nhà trường để phòng ngừa. Ngoài ra cần xử lý nghiêm đối tượng tái phạm, đồng thời tăng cường tuyên truyền.

"Các cấp ngành phải vào cuộc đảm bảo trật tự, trước hết là trật tự an toàn giao thông thì mới ổn định tình hình, phòng ngừa loại tội phạm này" - Thượng tá Nguyễn Xuân Long nói.