Phát hiện ba trường hợp nuôi nhốt gần 1.000 chim hoang dã ở Hải Phòng

Thứ Hai, 17:43, 18/05/2026
VOV.VN - Qua kiểm tra 3 cửa hàng trên tuyến đường Nguyễn Văn Linh, Công an Hải Phòng phát hiện 987 cá thể chim hoang dã bị nuôi nhốt, mua bán trái phép

Theo Công an thành phố Hải Phòng, mới đây Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp Công an phường Lê Chân và Đội Kiểm lâm cơ động, Phòng cháy chữa cháy rừng kiểm tra 3 cửa hàng kinh doanh chim cảnh trên tuyến đường Nguyễn Văn Linh, phường Lê Chân, thành phố Hải Phòng.

Công an thành phố Hải Phòng và lực lượng chức năng phát hiện 03 trường hợp có hành vi mua, bán, nuôi nhốt động vật hoang dã

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 3 trường hợp có hành vi mua bán, nuôi nhốt động vật hoang dã là các loài chim hoang dã, với tổng số gần 1.000 cá thể.

Các trường hợp gồm: bà P.T.H (SN 1995) nuôi nhốt 829 cá thể chim hoang dã; bà M.T.H (SN 1981) nuôi nhốt 81 cá thể; bà N.T.T (SN 1984) nuôi nhốt 77 cá thể. Cả 3 cùng trú tại phường Lê Chân, thành phố Hải Phòng.

Tổng cộng, lực lượng chức năng tạm giữ 987 cá thể chim hoang dã, nghi thuộc nhiều loài như chào mào, sẻ, vành khuyên, cu gáy, chích chòe than, ngũ sắc, sáo đen, yến phụng, hoả tiễn, vàng anh, khướu cổ khoang, khướu bông, chích chòe lửa…

Đoàn kiểm tra đã yêu cầu các chủ cơ sở chấm dứt hành vi vi phạm, đồng thời tiến hành niêm phong, tạm giữ toàn bộ số chim để phục vụ công tác xác minh, xử lý.

Hiện Phòng Cảnh sát kinh tế đang tiếp tục phối hợp với Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy chữa cháy rừng củng cố hồ sơ, xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.

 

Tuấn Linh-Nguyễn Gia/VOV.VN
Khởi tố tài xế xe khách 16 chỗ gặp nạn trên Đèo Tô Na làm 6 người thương vong

VOV.VN - Ngày 18/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Gia Lai đã ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Trần Văn Hậu (SN 1972, trú xã Phú Túc, tỉnh Gia Lai) để điều tra về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Khởi tố nhóm đánh bạc qua game đổi thưởng trực tuyến

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Hưng Yên vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 11 bị can về tội "Đánh bạc" theo Điều 321 Bộ luật Hình sự.

Truy nã đặc biệt đối tượng cầm đầu đường dây cá độ bóng đá liên tỉnh

VOV.VN - Công an thành phố Đà Nẵng vừa ra quyết định truy nã "Đặc biệt" đối với Trương Công Nhật Luân (sinh năm 1984, trú phường Hòa Cường) để điều tra về hành vi "Tổ chức đánh bạc". Luân được xác định là đối tượng cầm đầu đường dây cá độ bóng đá liên tỉnh bị lực lượng Công an triệt phá vào ngày 21/6/2025.

Triệt phá thành công chuyên án vận chuyển trái phép chất phóng xạ ở Lạng Sơn

VOV.VN - Công an tỉnh Lạng Sơn vừa triệt phá thành công chuyên án vận chuyển trái phép chất phóng xạ, thu giữ 84 tấn quặng Monazite có chứa thành phần phóng xạ khi đang làm thủ tục xuất khẩu ra nước ngoài.

