Phát hiện ba trường hợp nuôi nhốt gần 1.000 chim hoang dã ở Hải Phòng

Theo Công an thành phố Hải Phòng, mới đây Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp Công an phường Lê Chân và Đội Kiểm lâm cơ động, Phòng cháy chữa cháy rừng kiểm tra 3 cửa hàng kinh doanh chim cảnh trên tuyến đường Nguyễn Văn Linh, phường Lê Chân, thành phố Hải Phòng.

Công an thành phố Hải Phòng và lực lượng chức năng phát hiện 03 trường hợp có hành vi mua, bán, nuôi nhốt động vật hoang dã

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 3 trường hợp có hành vi mua bán, nuôi nhốt động vật hoang dã là các loài chim hoang dã, với tổng số gần 1.000 cá thể.

Các trường hợp gồm: bà P.T.H (SN 1995) nuôi nhốt 829 cá thể chim hoang dã; bà M.T.H (SN 1981) nuôi nhốt 81 cá thể; bà N.T.T (SN 1984) nuôi nhốt 77 cá thể. Cả 3 cùng trú tại phường Lê Chân, thành phố Hải Phòng.

Tổng cộng, lực lượng chức năng tạm giữ 987 cá thể chim hoang dã, nghi thuộc nhiều loài như chào mào, sẻ, vành khuyên, cu gáy, chích chòe than, ngũ sắc, sáo đen, yến phụng, hoả tiễn, vàng anh, khướu cổ khoang, khướu bông, chích chòe lửa…

Đoàn kiểm tra đã yêu cầu các chủ cơ sở chấm dứt hành vi vi phạm, đồng thời tiến hành niêm phong, tạm giữ toàn bộ số chim để phục vụ công tác xác minh, xử lý.

Hiện Phòng Cảnh sát kinh tế đang tiếp tục phối hợp với Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy chữa cháy rừng củng cố hồ sơ, xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.

Điều tra vụ bố đẻ dùng dao làm con trai tử vong sau mâu thuẫn gia đình ở Điện Biên VOV.VN - Chiều 18/5, tại thôn Mỹ Hưng, xã Thanh Nưa (xã Thanh Hưng cũ) tỉnh Điện Biên xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng khiến một người đàn ông tử vong sau mâu thuẫn với bố đẻ.