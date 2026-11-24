Trước đó, lúc 11 giờ 30 phút ngày 23/11, trong quá trình kiểm tra kho chứa của ông Nguyễn Thanh V. (49 tuổi), trú thôn Tuyết Diêm, xã Vạn Tường, tỉnh Quảng Ngãi, lực lượng Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Dung Quất phát hiện 37 can nhựa, loại 30 lít, bên trong chứa dung dịch màu vàng nhạt, nghi là dầu DO.

Làm việc với lực lượng chức năng, ông Nguyễn Thanh V. khai nhận số chất lỏng trên là dầu DO, được thu mua trôi nổi từ các tàu hàng hoạt động trong vùng nước cảng Dung Quất, sau đó đưa về cất giữ tại kho để làm nhiên liệu cho tàu cá hoạt động trên biển.

Một trong số các can nhựa đựng dầu DO được phát hiện.

Tuy nhiên, ông V. không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ số dầu này. Qua kiểm đếm ban đầu, lực lượng chức năng xác định tổng lượng chất lỏng chứa trong 37 can nhựa khoảng 1.100 lít.

Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Dung Quất đã lập biên bản ghi nhận vụ việc, tạm giữ và niêm phong toàn bộ tang vật, đưa về đơn vị để tiếp tục điều tra.