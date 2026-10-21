Tạm giữ nam sinh hành hung cô giáo ngay trong lớp học

Liên quan vụ việc nam sinh hành hung cô giáo ngay trong lớp học, Công an TP Hà Nội đã tạm giữ một nam sinh trong vụ việc. Theo nguồn tin ban đầu, nam sinh này có học võ. Ông Nguyễn Nam Hà, Bí thư Đảng ủy xã Nội Bài (Hà Nội) cho biết cơ quan công an đang tạm giữ nam sinh nói trên để phục vụ công tác xác minh, điều tra.

Nam sinh hành hung cô giáo ngay trong lớp học.

Trước đó, tối 20/10, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một nam sinh hành hung giáo viên ngay trong lớp học, khiến nhiều người bức xúc. Theo hình ảnh trong clip, khi cô giáo đang đứng trên bục giảng, một nam sinh bất ngờ lao tới, dùng tay đấm vào đầu nữ giáo viên.

Vụ việc được xác định xảy ra vào trưa 19/10 tại Trường THPT Mạc Đĩnh Chi, xã Nội Bài, Hà Nội.

Ngay sau đó, nhà trường đã làm việc với cơ quan công an để phối hợp giải quyết, đồng thời báo cáo sự việc với Sở GD-ĐT Hà Nội. Liên quan đến tình hình sức khỏe của nữ giáo viên, đại diện nhà trường cho biết sức khỏe và tinh thần của cô hiện đã ổn định.

Xác minh vụ học sinh đánh cô giáo trên bục giảng ở Hà Nội VOV.VN - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Nguyễn Văn Hiền cho biết sẽ cùng đoàn công tác đến trường trong ngày 21/10 để nắm bắt tình hình, xác minh vụ việc học sinh bị phản ánh lao lên bục giảng đánh cô giáo.