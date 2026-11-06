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Tìm nhân chứng vụ cố ý gây thương tích tại quán dê núi Ninh Bình ở Hải Phòng

Thứ Sáu, 18:31, 06/11/2026
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VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đề nghị người dân cung cấp thông tin, hình ảnh, video clip liên quan đến vụ xô xát khiến 3 người bị thương tại khu vực trước cửa quán dê núi Ninh Bình, phường Kiến An.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đang tiến hành xác minh, giải quyết tin báo về vụ việc có dấu hiệu tội phạm “Cố ý gây thương tích” xảy ra tại khu vực trước cửa quán dê núi Ninh Bình, địa chỉ số 38/116 Lê Duẩn, phường Kiến An, TP Hải Phòng.

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Theo nội dung đơn tố giác, vụ việc xảy ra trong khoảng thời gian từ 21h đến 23h ngày 5/2/2026. Thời điểm này, tại khu vực trước cửa quán dê núi Ninh Bình xảy ra vụ đánh nhau giữa nhóm người ăn tại quán và một nhóm đi xe ô tô bán tải.

Hậu quả, 3 người gồm anh Nguyễn Văn Quân (SN 1970, trú tại số 310 Trần Thành Ngọ, phường Kiến An), anh Nguyễn Đăng Khoa (SN 1990, trú tại tổ Đào Yêu, phường An Hải) và anh Đỗ Văn Toàn (SN 1969, trú tại xã An Khánh, TP Hải Phòng) bị thương, phải đến Bệnh viện Kiến An điều trị.

Thông tin ban đầu cho thấy, vụ việc có liên quan đến nhóm của Đoàn Văn Tuyên (SN 1988, trú tại số 180 Hoàng Công Khanh, phường Kiến An) cùng một số người khác. Những người này bị tố giác có hành vi đánh gây thương tích cho các nạn nhân nêu trên. Nội dung vụ việc hiện đang được cơ quan công an xác minh, làm rõ.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đề nghị các cá nhân, tổ chức biết thông tin, trực tiếp chứng kiến diễn biến vụ việc hoặc có hình ảnh, video clip liên quan chủ động cung cấp cho cơ quan chức năng.

Thông tin có thể gửi đến Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng, địa chỉ số 4 đường Lê Đại Hành, TP Hải Phòng. Điều tra viên thụ lý vụ việc là Thiếu tá Nguyễn Văn Cường, số điện thoại liên hệ: 0973668189.

Cơ quan công an mong nhận được sự phối hợp, hỗ trợ của quần chúng nhân dân nhằm sớm xác minh, làm rõ vụ việc và xử lý theo quy định của pháp luật.

 

PV/VOV.VN
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