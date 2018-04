Trùm ma túy 3 lần vượt ngục gây náo loạn tại Tòa khi nhận án tử hình

Ngày 11/4, TAND tỉnh Nghệ An xét xử vụ án vận chuyển trái phép chất ma túy do Phạm Văn Hùng (SN 1970, trú xã Phú Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) cầm đầu. Cùng bị truy tố ra trước tòa án còn có Lô Văn Sao (SN 1983, trú tại xã Lục Dạ, huyện Con Cuông, Nghệ An) và Phạm Văn Tùng (SN 1990, cháu ruột của Hùng). Khi tòa tuyên án xong, bị cáo Hùng đã xô bàn, làm náo loạn cả công đường. Người nhà các bị cáo cũng đến gần rồi òa khóc. Nhiều người thân của bị cáo ngất xỉu tại chỗ. (ảnh: Zing.vn) Trước đó, trong thời gian HĐXX vào nghị án, biết rằng sẽ khó thoát khỏi án tử hình, “ông trùm” đã quay người lại chắp tay xin lỗi và từ biệt với những người thân đến theo dõi phiên tòa. Trong ảnh: Bị cáo Hùng chắp tay trước những người thân tới tham gia phiên tòa. (ảnh: Saostar) Phạm Văn Hùng là đối tượng từng có 20 năm ở tù và 3 lần vượt ngục. Đường dây mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy do Hùng điều hành được hình thành từ năm 2015 cùng với sự hỗ trợ của Tùng. (ảnh: Saostar) Bên cạnh đó, Hùng thuê Lô Văn Sao – từng hoạt động trong lĩnh vực khai thác gỗ lậu, thông thuộc đường đi lối lại khu vực biên giới Việt-Lào giao dịch với đối tác người Lào rồi mang ma túy từ biên giới vào sâu trong nội địa. (ảnh: An ninh Thủ đô) Đường dây này đã thực hiện trót lọt nhiều vụ mua bán ma túy.(ảnh: Zing.vn) Đầu tháng 6/2017, Hùng đặt mua 20 bánh heroin, 1kg ma túy đá và hơn 1kg ma túy tổng hợp với giá 153.000USD từ bạn hàng người Lào. (ảnh: An ninh Thủ đô) Khi được thông báo có hàng, ngày 30/9/2017, Hùng cho Lô Văn Sao đến khu vực biên giới Việt - Lào thuộc huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An trao tiền và nhận ma túy. Trong ảnh: Phạm Văn Tùng lúc bị cảnh sát bắt giữ (ảnh: Pháp luật TP HCM) Rạng sáng ngày hôm sau, khi đã nhận được hàng từ Sao, Hùng để Tùng đưa ma túy về xuôi bằng xe máy, còn bản thân gã sẽ điều khiển xe ô tô đi trước thám thính. (ảnh: Saostar) Khi hai chú cháu đi đến địa phận xã Nam Sơn, huyện Đô Lương thì bị bắt giữ cùng với số ma túy vừa nhận. Sau đó, Lô Văn Sao cũng bị bắt. (ảnh: KT) Tại phiên tòa sáng 11/4, Hùng và Tùng thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Riêng Lô Văn Sao cho biết, bản thân không biết chiếc túi đen mà Hùng thuê vận chuyển từ Lào về là ma túy mà chỉ nghĩ đó là “hàng cấm”. Cân nhắc các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, HĐXX tuyên phạt Phạm Văn Hùng, Lô Văn Sao tử hình về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Với tội danh “Vận chuyển trái phép chất ma túy”, Phạm Văn Tùng bị tuyên phạt tù chung thân. Trong ảnh: Bị cáo Phạm Văn Tùng (trái) và bị cáo Lô Văn Sao (phải) trước tòa. (Ảnh: báo Nghệ An)

