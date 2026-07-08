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Vĩnh Long bắt 6 đối tượng để điều tra về hành vi "lừa dối khách hàng"

Thứ Tư, 19:51, 08/07/2026
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VOV.VN - Ngày 8/7, Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) vừa phối hợp với Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Vĩnh Long bắt giữ nhóm người để điều tra về hành vi "lừa dối khách hàng".

Theo đó, 6 nghi phạm bị bắt giữ gồm Nguyễn Văn Quỳnh (34 tuổi, ngụ xã Giao Ninh, tỉnh Ninh Bình), Lê Thị Hương (32 tuổi, xã Bình Minh, Thành phố Đồng Nai), Trần Phúc Cường (36 tuổi, ngụ xã Hòa Xá, TP Hà Nội), Nguyễn Thu Phương (34 tuổi, ngụ phường Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên), Nguyễn Viết Nông (38 tuổi, ngụ xã Đông Kinh, tỉnh Hà Tĩnh) và Nguyễn Thị Phương (34 tuổi, ngụ xã Nghĩa Sơn, tỉnh Ninh Bình).

Theo điều tra ban đầu, từ nhiều phản ánh của người dân về một nhóm đối tượng tổ chức các chương trình giới thiệu, khuyến mại hàng gia dụng có dấu hiệu lừa bán sản phẩm kém chất lượng với giá cao.

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Cơ quan chức năng làm việc với các nghi phạm

Cục Cảnh sát hình sự đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Vĩnh Long đã vào cuộc xác minh, thu thập đủ tài liệu chứng cứ. Cục Cảnh sát hình sự đã chủ trì, phối hợp Công an tỉnh Vĩnh Long và Công an một số địa phương ở phía Nam tiến hành đồng loạt bắt giữ 6 nghi phạm nêu trên.

Qua khám xét những nghi phạm trên và những người liên quan, lực lượng công an thu giữ 492 thùng hàng chứa nhiều loại đồ gia dụng cùng 5.819 bếp điện, nồi cơm điện và nhiều tang vật khác phục vụ công tác điều tra.

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Kết quả điều tra ban đầu, cơ quan chức năng xác định từ đầu năm 2026 đến khi bị phát hiện, những người này đã mua các loại bếp điện, nồi cơm điện, nước giặt, dây dẫn gas và nhiều mặt hàng gia dụng có giá rẻ, chủ yếu có xuất xứ từ Trung Quốc. Sau đó, nhóm người này lựa chọn các địa bàn nông thôn, vùng sâu, vùng xa, nơi người dân còn hạn chế trong việc tiếp cận thông tin, để tổ chức phát phiếu tặng quà, giới thiệu sản phẩm, khuyến mại nhằm thu hút đông người tham gia.

Lợi dụng tâm lý muốn nhận quà tặng và mua hàng giá ưu đãi, các đối tượng quảng cáo sai sự thật, thổi phồng chất lượng sản phẩm để bán các mặt hàng gia dụng với giá cao gấp nhiều lần giá trị thực tế. Theo điều tra, mỗi bếp điện, nồi cơm điện các đối tượng mua từ 240.000 đồng đến 340.000 đồng, sau đó bán lại với giá trị cao gấp nhiều lần là 2,5 triệu đồng/sản phẩm.

Chu Trinh/VOV-ĐBSCL
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