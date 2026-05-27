Cải chính

Phạt tù đối tượng dùng chất kịch độc làm bả bẫy chó, mèo tại Hải Phòng

Thứ Tư, 18:37, 27/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Bị cáo Nguyễn Văn Huy ở Ninh Giang, Hải Phòng vừa bị xử phạt 3 năm 9 tháng tù về tội “Tàng trữ trái phép chất độc” do cất giấu cá khô tẩm xyanua cực độc để làm bả bẫy chó, mèo.

Toà án nhân dân khu vực 13 – Hải Phòng vừa mở phiên tòa, xét xử đối với bị cáo Nguyễn Văn Huy (sinh 1993, trú tại xã Ninh Giang, thành phố Hải Phòng) về tội “Tàng trữ trái phép chất độc”, quy định tại Điều 311 Bộ luật hình sự.

Theo hồ sơ vụ án, rạng sáng ngày 23/12/2025, tại đường thôn Vĩnh Xuyên, xã Ninh Giang, trong quá trình tổ chức tuần tra, mật phục phòng, chống tội phạm trên địa bàn, Công an xã Ninh Giang phối hợp lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở phát hiện, bắt quả tang Nguyễn Văn Huy cất giấu bên trong người 1 túi nilon chứa nhiều miếng cá khô nghi vấn. Tại cơ quan công an, Huy khai nhận số cá khô được đối tượng sử dụng làm bả để rải bẫy chó, mèo.

Toà án nhân dân khu vực 13 - Hải Phòng xét xử vụ án hình sự đối với bị cáo Nguyễn Văn Huy

Kết quả trưng cầu giám định của Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an xác định, các miếng cá khô đều được tẩm chất độc xyanua – một loại chất cực độc, chỉ cần một lượng rất nhỏ có thể gây tử vong cho người và động vật.

Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Văn Huy đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Lời khai bị cáo phù hợp với biên bản vụ việc, phù hợp với lời khai người chứng kiến, vật chứng thu giữ, kết luận giám định và các tài liệu, chứng cứ khác đã thu thập được trong hồ sơ vụ án đã được kiểm tra tại phiên tòa. 

Sau khi xem xét, Hội đồng xét xử vụ án đã tuyên phạt Nguyễn Văn Huy 3 năm 9 tháng tù về tội tàng trữ trái phép chất độc, quy định tại điểm h khoản 2 Điều 311 Bộ luật hình sự.

Thanh Nga/VOV-Đông Bắc
Tag: chất độc xyanua Hải Phòng tòa án trộm chó
Triệu tập nhóm đánh nữ sinh, quay clip tung lên mạng xã hội ở Hải Phòng

VOV.VN - Công an xã Vĩnh Hải, Hải Phòng đang xác minh vụ nữ sinh 14 tuổi bị nhóm thanh thiếu niên đánh, quay clip đăng lên mạng xã hội gây bức xúc dư luận.

Xác minh vụ việc nữ sinh bị đánh, xúc phạm giữa cánh đồng ở Hải Phòng

VOV.VN - Cơ quan chức năng xã Vĩnh Hải, thành phố Hải Phòng đang xác minh, làm rõ vụ việc một nữ sinh bị đánh đập và chửi bới tại khu vực cánh đồng trên địa bàn.

Phát hiện một cơ sở sản xuất giá đỗ sử dụng chất cấm ở Hải Phòng

VOV.VN - Lực lượng chức năng thành phố Hải Phòng vừa phát hiện một cơ sở sản xuất giá đỗ sử dụng chất kích thích tăng trưởng bị cấm trong quá trình sản xuất, thu giữ hàng trăm kg giá đỗ thành phẩm cùng nhiều dụng cụ, hóa chất liên quan.

Khởi tố đối tượng buôn bán gần 260 kg pháo nổ ở Hải Phòng

VOV.VN - Công an TP Hải Phòng vừa khởi tố, bắt tạm giam một đối tượng để điều tra về hành vi buôn bán hàng cấm sau khi phát hiện gần 260 kg pháo nổ được cất giấu trong cabin xe đầu kéo.

Bắt nguyên cán bộ Ban giải phóng mặt bằng lừa đảo chiếm đoạt tài sản

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hải Phòng vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Phạm Công Sơn Bách, nguyên cán bộ Ban giải phóng mặt bằng thuộc UBND thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương (cũ), để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

