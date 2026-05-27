Phạt tù đối tượng dùng chất kịch độc làm bả bẫy chó, mèo tại Hải Phòng

Toà án nhân dân khu vực 13 – Hải Phòng vừa mở phiên tòa, xét xử đối với bị cáo Nguyễn Văn Huy (sinh 1993, trú tại xã Ninh Giang, thành phố Hải Phòng) về tội “Tàng trữ trái phép chất độc”, quy định tại Điều 311 Bộ luật hình sự.

Theo hồ sơ vụ án, rạng sáng ngày 23/12/2025, tại đường thôn Vĩnh Xuyên, xã Ninh Giang, trong quá trình tổ chức tuần tra, mật phục phòng, chống tội phạm trên địa bàn, Công an xã Ninh Giang phối hợp lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở phát hiện, bắt quả tang Nguyễn Văn Huy cất giấu bên trong người 1 túi nilon chứa nhiều miếng cá khô nghi vấn. Tại cơ quan công an, Huy khai nhận số cá khô được đối tượng sử dụng làm bả để rải bẫy chó, mèo.

Toà án nhân dân khu vực 13 - Hải Phòng xét xử vụ án hình sự đối với bị cáo Nguyễn Văn Huy

Kết quả trưng cầu giám định của Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an xác định, các miếng cá khô đều được tẩm chất độc xyanua – một loại chất cực độc, chỉ cần một lượng rất nhỏ có thể gây tử vong cho người và động vật.

Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Văn Huy đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Lời khai bị cáo phù hợp với biên bản vụ việc, phù hợp với lời khai người chứng kiến, vật chứng thu giữ, kết luận giám định và các tài liệu, chứng cứ khác đã thu thập được trong hồ sơ vụ án đã được kiểm tra tại phiên tòa.

Sau khi xem xét, Hội đồng xét xử vụ án đã tuyên phạt Nguyễn Văn Huy 3 năm 9 tháng tù về tội tàng trữ trái phép chất độc, quy định tại điểm h khoản 2 Điều 311 Bộ luật hình sự.