VOV.VN - Bài hát "Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng" của nhạc sĩ Phong Nhã thay lời hàng triệu trái tim trẻ thơ bày tỏ lòng kính yêu với Bác Hồ vĩ đại. Bài hát do Đội Sơn Ca Đài Tiếng nói Việt Nam thể hiện, đã được phát trên Đài Tiếng nói Việt Nam.
VOV.VN - "Lời ca dâng Bác" do nhạc sĩ Trọng Loan sáng tác là bài ca thiết tha, thành kính về tình cảm sâu nặng, thủy chung giữa Bác Hồ và đồng bào miền Nam trong kháng chiến. Bài hát do NSƯT Bích Vượng thể hiện, đã được phát trên Đài Tiếng nói Việt Nam.
VOV.VN - "Người là niềm tin tất thắng" là một ca khúc anh hùng ca nổi tiếng, do nhạc sĩ Chu Minh sáng tác để tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, khẳng định vai trò lãnh đạo vĩ đại của Người. Bài hát do NSND Trần Khánh thể hiện, đã được phát trên Đài Tiếng nói Việt Nam.
VOV.VN - "Một mùa xuân nho nhỏ" của (thơ: Thanh Hải; nhạc: Trần Hoàn) là bài hát trữ tình sâu lắng, thể hiện tình yêu thiên nhiên, đất nước tha thiết và khát vọng dâng hiến chân thành. Bài hát do NSƯT Kim Phúc thể hiện, đã được phát trên Đài Tiếng nói Việt Nam.
VOV.VN - Ca khúc “Nguyễn Viết Xuân cả nước yêu thương” của nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn ra đời từ cảm hứng chiến trường năm 1965, gắn với hình tượng anh hùng Nguyễn Viết Xuân và câu nói “Nhằm thẳng quân thù mà bắn”. Tác phẩm trở thành một bản hùng ca, ghi dấu tinh thần chiến đấu của dân tộc.
VOV.VN - "Em ơi mùa xuân đến rồi đó" do nhạc sĩ Trần Chung sáng tác năm 1976, là ca khúc nổi tiếng ca ngợi cảnh sắc xuân tươi đẹp, tình yêu cuộc sống và không khí hân hoan đón chào mùa xuân đầu tiên sau khi đất nước thống nhất. Bài hát do NSND Lê Dung thể hiện, đã được phát trên Đài Tiếng nói Việt Nam.