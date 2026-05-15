VOV.VN - "Ca ngợi Hồ Chủ Tịch" là ca khúc nổi tiếng do nhạc sĩ Văn Cao sáng tác vào năm 1949, đúng dịp sinh nhật Bác. Tác phẩm mang âm hưởng trang trọng, thể hiện tình cảm kính yêu sâu sắc của nhân dân đối với vị lãnh tụ. Bài hát do NSND Quý Dương thể hiện, đã được phát trên Đài Tiếng nói Việt Nam.
VOV.VN - "Lời ca dâng Bác" do nhạc sĩ Trọng Loan sáng tác là bài ca thiết tha, thành kính về tình cảm sâu nặng, thủy chung giữa Bác Hồ và đồng bào miền Nam trong kháng chiến. Bài hát do NSƯT Bích Vượng thể hiện, đã được phát trên Đài Tiếng nói Việt Nam.
VOV.VN - "Người là niềm tin tất thắng" là một ca khúc anh hùng ca nổi tiếng, do nhạc sĩ Chu Minh sáng tác để tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, khẳng định vai trò lãnh đạo vĩ đại của Người. Bài hát do NSND Trần Khánh thể hiện, đã được phát trên Đài Tiếng nói Việt Nam.
VOV.VN - "Tiếng hát từ thành phố mang tên Người" của nhạc sĩ Cao Việt Bách, thể hiện niềm vui vỡ òa, tình yêu và lòng biết ơn sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh trong ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Bài hát do NSƯT Hữu Nội và đồng ca Đài Tiếng nói Việt Nam thể hiện.