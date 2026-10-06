Cần nhóm chính sách chung cho nhiều dự án cao tốc, tăng hiệu quả đầu tư

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VOV.VN - Phó Thủ tướng Phạm Gia Túc yêu cầu TP.HCM và Đồng Nai khẩn trương hoàn thiện kết nối các tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành, Biên Hòa - Vũng Tàu và TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây. Việc này nhằm giảm áp lực cho Quốc lộ 51 và tạo hành lang lưu thông xuyên suốt cho dòng phương tiện vận tải hàng hóa trọng tải lớn.
VOV.VN - Phó Thủ tướng Phạm Gia Túc yêu cầu TP.HCM và Đồng Nai khẩn trương hoàn thiện kết nối các tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành, Biên Hòa - Vũng Tàu và TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây. Việc này nhằm giảm áp lực cho Quốc lộ 51 và tạo hành lang lưu thông xuyên suốt cho dòng phương tiện vận tải hàng hóa trọng tải lớn.
VOV.VN - Ngày 3/10, tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 và hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Nguyễn Thanh Bình kiến nghị bổ sung tuyến cao tốc Ninh Bình - Sơn La vào Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
VOV.VN - Ngày 3/10, tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 và hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Nguyễn Thanh Bình kiến nghị bổ sung tuyến cao tốc Ninh Bình - Sơn La vào Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
VOV.VN - Tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc-Nam với tổng mức đầu tư khoảng 1,7 triệu tỷ đồng (tương đương khoảng 67,34 tỷ USD) dự kiến hoàn thành lựa chọn nhà thầu tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi trong quý IV/2026, hướng tới khởi công vào tháng 12/2027.
VOV.VN - Tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc-Nam với tổng mức đầu tư khoảng 1,7 triệu tỷ đồng (tương đương khoảng 67,34 tỷ USD) dự kiến hoàn thành lựa chọn nhà thầu tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi trong quý IV/2026, hướng tới khởi công vào tháng 12/2027.
VOV.VN - Tăng trưởng GDP quý III và 9 tháng đạt mức cao nhất trong nhiều năm, nhưng mục tiêu tăng trưởng hai con số chịu nhiều áp lực, cần tiếp tục kiên định, quyết tâm thực hiện, gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát…
VOV.VN - Tăng trưởng GDP quý III và 9 tháng đạt mức cao nhất trong nhiều năm, nhưng mục tiêu tăng trưởng hai con số chịu nhiều áp lực, cần tiếp tục kiên định, quyết tâm thực hiện, gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát…
VOV.VN - Đến nay, Quốc hội đã ban hành 12 nghị quyết với 9 nhóm cơ chế, chính sách đặc biệt cho các dự án cao tốc. Tuy nhiên, việc từng dự án phải trình nghị quyết riêng làm kéo dài thời gian chuẩn bị đầu tư. Thống nhất cơ chế chung cho cao tốc giai đoạn 2026-2030 sẽ rút ngắn thủ tục, tiết kiệm chi phí và nguồn lực.
VOV.VN - Đến nay, Quốc hội đã ban hành 12 nghị quyết với 9 nhóm cơ chế, chính sách đặc biệt cho các dự án cao tốc. Tuy nhiên, việc từng dự án phải trình nghị quyết riêng làm kéo dài thời gian chuẩn bị đầu tư. Thống nhất cơ chế chung cho cao tốc giai đoạn 2026-2030 sẽ rút ngắn thủ tục, tiết kiệm chi phí và nguồn lực.