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Cần nhóm chính sách chung cho nhiều dự án cao tốc, tăng hiệu quả đầu tư

Thứ Ba, 11:12, 06/10/2026
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VOV.VN - Tính đến nay, Quốc hội đã ban hành 12 nghị quyết với 9 nhóm cơ chế, chính sách đặc biệt đối với các dự án đường bộ cao tốc. Việc thống nhất một số cơ chế, chính sách đặc biệt để áp dụng chung cho các dự án cao tốc có thể giúp tiết kiệm thời gian, tiền bạc và các nguồn lực.

PV/VOV1
Tag: VOV chính sách dự án cao tốc
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