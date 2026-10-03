Truyện ngắn: "Bất chợt mai vàng"

VOV.VN - Được viết từ câu chuyện trong chính gia đình tác giả vào mùa dịch Covid, truyện theo dòng hồi tưởng của một người em khi chị dâu đang sống những ngày cuối đời.
VOV.VN - Sau khi người vợ hiền qua đời khi tuổi đời còn rất trẻ, thầy Hạc một mình nuôi dưỡng Lữ và Thư khôn lớn trong ngôi nhà nhỏ bên suối Cun.
VOV.VN - "Ngôi nhà xưa bên suối" là truyện ngắn nổi tiếng được chọn làm tên chung cho tập truyện từng giành Giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam năm 2008 và Giải thưởng Văn học ASEAN năm 2009.
VOV.VN - Truyện ngắn "Hương nắng đồi cam" của tác giả Nguyễn Hồng mang đến một câu chuyện nhẹ nhàng mà thấm đẫm tình người về hành trình xây dựng mái ấm trên mảnh đất xứ Nghệ nhiều nắng, nhiều gió của những con người giàu nghị lực.
VOV.VN - Lấy bối cảnh Sài Gòn trước năm 1975 và kéo dài đến đời sống đương đại, truyện ngắn "Những cánh hoa rơi" của Ngô Nhân Đức được dẫn dắt qua hai ngôi kể thứ nhất lồng vào nhau đầy kín đáo.
VOV.VN - “Tiếng đêm” - Một truyện ngắn của nhà văn Nguyễn Thế Hùng như một bản hợp âm buồn của bóng tối xứ rừng ruộng bao trùm thân phận cuộc đời thẳm sâu đau khổ và lãng quên.