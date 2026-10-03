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Truyện ngắn: "Bất chợt mai vàng"
Thứ Bảy, 21:00, 03/10/2026

Truyện ngắn: "Bất chợt mai vàng"

VOV.VN - Được viết từ câu chuyện trong chính gia đình tác giả vào mùa dịch Covid, truyện theo dòng hồi tưởng của một người em khi chị dâu đang sống những ngày cuối đời.

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