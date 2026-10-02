Truyện ngắn: "Mùa tỏi cười"

Truyện ngắn: "Ngôi nhà xưa bên suối" (Phần cuối)

VOV.VN - Sau khi người vợ hiền qua đời khi tuổi đời còn rất trẻ, thầy Hạc một mình nuôi dưỡng Lữ và Thư khôn lớn trong ngôi nhà nhỏ bên suối Cun.