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Truyện ngắn "Người lạ": Hạnh phúc là một sự lựa chọn
Thứ Bảy, 21:00, 27/06/2026

Truyện ngắn "Người lạ": Hạnh phúc là một sự lựa chọn

VOV.VN - Truyện ngắn “Người lạ” của tác giả Lệ Hằng dẫn lối chúng ta vào một thế giới nội tâm đầy trăn trở, nơi hai con người xa lạ sưởi ấm cho nhau bằng làn khói thuốc mong manh và những lời tự sự thành thật đến cay đắng - điều mà có lẽ, họ chẳng bao giờ dám bày tỏ với những người thân thuộc nhất.

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