Thứ Năm, 21:00, 01/10/2026

Truyện ngắn "San hô đỏ"

VOV.VN - Qua câu chuyện về người lính đảo, tác phẩm đưa người nghe đến gần hơn với những con người đang gắn cuộc đời mình với biển, để cảm nhận tình yêu, sự gắn bó và những điều họ lặng lẽ gìn giữ nơi đầu sóng.