Hang thần Kê Deo

VOV.VN - Ghen ghét trước tình yêu của đôi trai gái, tù trưởng tham lam đã tìm cách hãm hại chàng trai để cướp cô gái xinh đẹp. Nhờ trái cây quý của thần Kê Deo mà chàng trai đã chiến thắng tên tù trưởng, lấy được người mình yêu.
VOV.VN - Truyện cổ tích “Sự tích hòn đảo thuyền” kể về người con trai giàu có nhưng bất hiếu, nhẫn tâm ruồng bỏ mẹ già, để rồi phải đối mặt với hậu quả đau lòng từ chính hành động của mình.
VOV.VN - Truyện ngụ ngôn “Ếch và Cua” kể về cuộc đối đầu giữa chú ếch hiền lành và loài cua tham lam. Nhờ sự giúp đỡ của bác Cóc thông minh, ếch đã tìm ra cách bảo vệ mình, mang đến cho các bé bài học thú vị về sự thông minh và lòng tham.
VOV.VN - Truyện cổ tích kể về nàng út của Thần Mặt trời từ bỏ cuộc sống sung sướng để theo tiếng gọi tình yêu, trải qua bao vất vả và nhớ thương quê nhà. Nỗi khát khao trở về bên cha mẹ đã hóa thành loài hoa luôn hướng về phía mặt trời.