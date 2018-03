Loạt ảnh nét căng và ấn tượng về lục quân hùng hậu của Mỹ

Lực lượng lính dù Mỹ thuộc sư đoàn đổ bộ đường không số 82 nã pháo về phía phiến quân Hồi giáo cực đoan IS ở Mosul vào đầu tháng 7/2017. Lính dù Mỹ thực hiện nhảy dù tại căn cứ liên hợp Elmendorf-Richardson ở Alaska (Mỹ). Thực hành đổ bộ đường không ở gần Orzysz, Ba Lan. Lính dù Mỹ tham gia huấn luyện xâm nhập đô thị ở trường bắn Pocek tại Slovenia. Một lính bộ binh bắn tỉa dự bị Mỹ được ngụy trang để ẩn nấp trong cây cỏ tại căn cứ liên hợp McGuire-Dix-Lakehurst ở New Jersey. Lính đặc nhiệm Mũ nồi Xanh của lục quân Mỹ cảnh giới trong một cuộc tập huấn chiến thuật phân đội vào đầu tháng 1/2017. Nữ tân binh Mỹ (phải, hàng trước) trong ngày huấn luyện đầu tiên ở pháo đài Leonard Wood ở Missouri. Lực lượng binh sĩ dự bị của lục quân Mỹ tham gia cuộc thi Chiến binh Xuất sắc nhất ở trại Santiago, Puerto Rico, vào tháng 3/2017. Xạ thủ súng cối lục quân Mỹ bắn những quả đạn cối trong cuộc tấn công giải phóng nửa phía tây của thành phố Mosul (Iraq) khỏi tổ chức khủng bố IS. Các tân binh của lực lượng tiến công đường không đang hỗ trợ bạn mình đáp xuống đất từ máy bay trực thăng UH-60 Blackhawk khi họ ở Kuwait. Trực thăng UH-60 Blackhawk trên sa mạc Mojave tại pháo đài Irwin ở California, Mỹ. Phi công trực thăng CH-47 Chinook đang quan sát sa mạc Registan ở tỉnh Helmand, Afghanistan vào tháng 6/2017. Một lính dù Mỹ đang bắt tay một cậu bé Iraq ở thành phố Mosul./.

Lực lượng lính dù Mỹ thuộc sư đoàn đổ bộ đường không số 82 nã pháo về phía phiến quân Hồi giáo cực đoan IS ở Mosul vào đầu tháng 7/2017. Lính dù Mỹ thực hiện nhảy dù tại căn cứ liên hợp Elmendorf-Richardson ở Alaska (Mỹ). Thực hành đổ bộ đường không ở gần Orzysz, Ba Lan. Lính dù Mỹ tham gia huấn luyện xâm nhập đô thị ở trường bắn Pocek tại Slovenia. Một lính bộ binh bắn tỉa dự bị Mỹ được ngụy trang để ẩn nấp trong cây cỏ tại căn cứ liên hợp McGuire-Dix-Lakehurst ở New Jersey. Lính đặc nhiệm Mũ nồi Xanh của lục quân Mỹ cảnh giới trong một cuộc tập huấn chiến thuật phân đội vào đầu tháng 1/2017. Nữ tân binh Mỹ (phải, hàng trước) trong ngày huấn luyện đầu tiên ở pháo đài Leonard Wood ở Missouri. Lực lượng binh sĩ dự bị của lục quân Mỹ tham gia cuộc thi Chiến binh Xuất sắc nhất ở trại Santiago, Puerto Rico, vào tháng 3/2017. Xạ thủ súng cối lục quân Mỹ bắn những quả đạn cối trong cuộc tấn công giải phóng nửa phía tây của thành phố Mosul (Iraq) khỏi tổ chức khủng bố IS. Các tân binh của lực lượng tiến công đường không đang hỗ trợ bạn mình đáp xuống đất từ máy bay trực thăng UH-60 Blackhawk khi họ ở Kuwait. Trực thăng UH-60 Blackhawk trên sa mạc Mojave tại pháo đài Irwin ở California, Mỹ. Phi công trực thăng CH-47 Chinook đang quan sát sa mạc Registan ở tỉnh Helmand, Afghanistan vào tháng 6/2017. Một lính dù Mỹ đang bắt tay một cậu bé Iraq ở thành phố Mosul./.