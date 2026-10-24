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5 thực phẩm vàng giúp cải thiện lưu thông máu, bảo vệ trái tim khỏe mạnh

Thứ Bảy, 14:00, 24/10/2026
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VOV.VN - Bên cạnh việc duy trì lối sống vận động, xây dựng một chế độ ăn uống lành mạnh là chìa khóa vàng giúp mạch máu luôn thông suốt và dẻo dai. Dưới đây là 5 loại thực phẩm hàng đầu giúp cải thiện lưu thông máu và nâng cao sức khỏe tổng thể đã được khoa học chứng minh.

 

Quả lựu

Quả lựu đỏ mọng, ngọt ngào chứa nhiều polyphenol, chất chống oxy hóa và nitrat, những chất có tác dụng giãn mạch mạnh mẽ. việc sử dụng lựu dưới dạng quả tươi, nước ép nguyên chất hay thực phẩm bổ sung không chỉ kích thích lưu lượng máu, hạ huyết áp và tối ưu hóa việc cung cấp oxy đến tận từng mô tế bào, mà còn ngăn ngừa xơ vữa động mạch, gia tăng sức bền khi vận động và duy trì một hệ tim mạch khỏe mạnh, dẻo dai.

Quế

Quế - loại gia vị thơm và ấm áp, sở hữu một hồ sơ dinh dưỡng ấn tượng với vô số lợi ích chữa bệnh. Loại gia vị này hoạt động hiệu quả đáng kinh ngạc trong việc tăng lưu lượng máu, làm giãn mạch máu và cải thiện tuần hoàn trong động mạch vành cung cấp máu cho tim. Hơn nữa, trà quế thơm ngon có thể làm giảm huyết áp đáng kể và tăng cường sức khỏe tim mạch.

5 thuc pham vang giup cai thien luu thong mau, bao ve trai tim khoe manh hinh anh 1
5 loại thực phẩm hàng đầu giúp cải thiện lưu thông máu và nâng cao sức khỏe tổng thể đã được khoa học chứng minh. (Ảnh: VTC News)

Tỏi

Tỏi là một loại thảo dược quý giá nhờ tác dụng có lợi trong việc cải thiện lưu thông máu và sức khỏe tim mạch. Mỗi củ tỏi chứa một lượng lớn các hợp chất thực vật và chất chống oxy hóa, thể hiện các đặc tính dược liệu mạnh mẽ. Allicin, một hợp chất lưu huỳnh trong tỏi, làm tăng lưu lượng máu đến các mô và kiểm soát huyết áp bằng cách làm giãn mạch máu, đồng thời ngăn ngừa nguy cơ mắc bệnh tim mạch .

Nghệ

Nghệ là một trong những loại thảo dược mạnh mẽ nhất trong y học cổ truyền, được đánh giá cao nhờ vô số đặc tính trị liệu. Hoạt chất curcumin có đặc tính chống viêm và chống oxy hóa mạnh mẽ, giúp mở rộng mạch máu và tăng cường lưu thông máu.

Các nghiên cứu cũng cho thấy curcumin trong nghệ làm tăng tiết oxit nitric, chống lại stress oxy hóa và giảm viêm. Các thực phẩm bổ sung giúp tăng cường sức khỏe tổng thể

Củ cải đường

Củ cải đường là một trong những thực phẩm hàng đầu được các vận động viên tin dùng để tối ưu hóa lưu thông máu và nâng cao hiệu suất vận động. Tương tự như lựu, củ cải đường rất giàu nitrat hữu cơ.

Nhiều nghiên cứu khoa học đã chỉ ra rằng nước ép củ cải đường giúp làm giảm huyết áp tâm thu, cải thiện độ đàn hồi của động mạch và hỗ trợ lưu thông máu não hiệu quả ở người lớn tuổi. Cách dùng tốt nhất: Xay smoothie, ép lấy nước cùng táo/cần tây hoặc hấp chín làm món salad. 

Mặc dù vậy, để các thực phẩm trên phát huy tối đa công dụng hạ huyết áp và cải thiện lưu thông máu, bạn nên kết hợp với một lối sống lành mạnh:

- Cắt giảm lượng muối (Natri): Lượng muối tiêu thụ quá cao làm tăng tích tụ nước trong máu, gây áp lực lên thành mạch và dẫn đến cao huyết áp. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khuyến cáo mỗi người chỉ nên ăn dưới 5g muối/ngày (khoảng 1 thìa cà phê).

- Tăng cường vận động: Tập thể dục vừa sức (đi bộ, đạp xe, bơi lội) ít nhất 30 phút mỗi ngày giúp cơ tim khỏe mạnh và thúc đẩy máu tuần hoàn tốt hơn. Tuy nhiên, không nên vận động quá sức ngay từ đầu. Hãy lắng nghe cơ thể, khởi động kỹ trước khi tập và giảm cường độ dần trước khi dừng lại.

- Hạn chế chất kích thích: Tránh xa khói thuốc lá, giảm tiêu thụ rượu bia và đồ uống có chứa quá nhiều caffeine. Nicotine và Cacbon Monoxit trong khói thuốc gây tổn thương niêm mạc mạch máu, làm giảm oxy trong máu và thúc đẩy xơ vữa động mạch diễn ra nhanh hơn gấp nhiều lần. Uống quá nhiều rượu bia làm tăng triglyceride, gây rối loạn nhịp tim và hủy hoại tế bào cơ tim.

- Giữ tinh thần thư thái: Căng thẳng mạn tính khiến cơ thể tiết ra cortisol và adrenaline gây co mạch và tăng huyết áp. Áp dụng các phương pháp như thiền định, bài tập hít thở sâu, nghe nhạc nhẹ hoặc đi dạo hòa mình vào thiên nhiên. Tránh làm việc quá sức kéo dài, phân bổ thời gian hợp lý cho sở thích cá nhân và gia đình.

- Đảm bảo chất lượng giấc đủ: Trong khi ngủ, nhịp tim và huyết áp của cơ thể sẽ hạ xuống mức tự nhiên, tạo điều kiện cho hệ tim mạch được phục hồi sau một ngày hoạt động. Người trưởng thành cần ngủ đủ 7-8 tiếng mỗi đêm. Thường xuyên thức khuya, thiếu ngủ mạn tính hoặc mắc chứng ngưng thở khi ngủ làm tăng nguy cơ cao huyết áp, béo phì, tiểu đường và rối loạn nhịp tim.

CTV Thu Phương/VOV.VN (Biên dịch)
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