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6 loại trái cây quen mặt giúp phòng ngừa ung thư, bảo vệ sức khỏe ít người biết

Thứ Tư, 14:00, 07/10/2026
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VOV.VN - Nhiều nghiên cứu y khoa đã chỉ ra rằng việc bổ sung các loại trái cây giàu chất chống oxy hóa, vitamin và khoáng chất vào khẩu phần ăn hằng ngày có thể giảm đáng kể nguy cơ phát triển của các tế bào ác tính.

Quả chuối

Chuối hỗ trợ phòng ngừa ung thư nhờ dồi dào các chất chống oxy hóa (polyphenol, flavonoid) giúp trung hòa gốc tự do bảo vệ DNA, cùng lượng lớn tinh bột kháng lên men thành butyrate nuôi dưỡng niêm mạc và giảm thiểu nguy cơ ung thư đại trực tràng.

Đặc biệt, khi chuối chín xuất hiện đốm đen, loại quả này còn thúc đẩy sản sinh các hoạt chất kích thích tế bào bạch cầu, kết hợp cùng vitamin C và B6 giúp tăng cường hệ miễn dịch và hỗ trợ cơ thể tự loại bỏ các tế bào bất thường.

Quả táo

Táo là sự kết hợp hoàn hảo giữa chất chống oxy hóa Quercetin và loại xơ hòa tan Pectin, giúp cải thiện toàn diện sức khỏe hệ tiêu hóa. Trong khi Quercetin đóng vai trò bảo vệ màng tế bào khỏi quá trình oxy hóa, thì Pectin lại nuôi dưỡng hệ vi sinh vật có lợi trong ruột, hỗ trợ làm sạch đại tràng và giảm thiểu sự tích tụ của các độc tố gây hại.

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Bổ sung các loại trái cây giàu chất chống oxy hóa vào khẩu phần ăn hằng ngày có thể giảm đáng kể nguy cơ phát triển của các tế bào ác tính. (Ảnh: VTC News)

Quả cam và bưởi

Nhóm trái cây họ cam quýt nổi tiếng là lá chắn miễn dịch tự nhiên nhờ nguồn Vitamin C phong phú kết hợp cùng các hợp chất Flavonoid đặc trưng.

Sự kết hợp này không chỉ nâng cao khả năng tự bảo vệ của cơ thể trước các tác nhân bên ngoài mà còn thúc đẩy quá trình giải độc, giúp loại bỏ các hóa chất độc hại trước khi chúng kịp gây ra những tổn thương vĩnh viễn cho tế bào.

Quả đu đủ

Đu đủ chín chứa nguồn dưỡng chất sinh học dồi dào bao gồm Lycopene, Beta-carotene và enzyme tiêu hóa tự nhiên Papain. Các chất này làm giảm sự hình thành các chuỗi phản ứng viêm trong cơ thể, bảo vệ niêm mạc đường tiêu hóa và tạo ra môi trường nội môi lành mạnh ngăn ngừa sự phát triển của các tế bào xấu.

Quả lựu

Quả lựu được ví như một "kho báu" dinh dưỡng với hai hợp chất chống oxy hóa cực mạnh là Punicalagin và Axit Ellagic. Việc tiêu thụ lựu thường xuyên giúp làm chậm quá trình nhân lên của các tế bào bất thường, giảm nguy cơ hình thành khối u và đồng thời hỗ trợ cải thiện lưu thông máu cũng như sức khỏe tim mạch.

Quả mâm xôi và các loại quả mọng

Các loại quả mọng như mâm xôi, việt quất hay dâu tây tích tụ hàm lượng Axit Ellagic và Anthocyanin rất cao, tạo nên màu sắc đặc trưng cùng khả năng chống oxy hóa vượt trội. Nhờ các hoạt chất này, quả mọng có thể trung hòa hiệu quả các gốc tự do nguy hại, ngăn chặn tổn thương trên chuỗi DNA và giảm thiểu nguy cơ biến đổi gen ở cấp độ tế bào.

CTV Thu Phương/VOV.VN (Biên dịch)
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