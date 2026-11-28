Trứng được ví như một loại siêu thực phẩm tự nhiên nhờ chứa nguồn protein hoàn chỉnh với nhiều loại axit amin thiết yếu mà cơ thể người không thể tự tổng hợp được.

Không chỉ có chất đạm, lòng đỏ trứng còn là nguồn cung cấp choline dồi dào – một dưỡng chất đóng vai trò then chốt trong việc xây dựng màng tế bào, duy trì chức năng gan và hỗ trợ phát triển trí nhớ cho não bộ.

Bên cạnh đó, loại thực phẩm này cũng sở hữu bảng vitamin phong phú như A, D, E, B12 cùng các khoáng chất thiết yếu gồm sắt, phốt pho và selen giúp tăng cường sức đề kháng cho cơ thể.

Đặc biệt, hai chất chống oxy hóa mạnh mẽ là Lutein và Zeaxanthin có trong trứng đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong việc bảo vệ thị lực và giảm nguy cơ thoái hóa điểm vàng ở người lớn tuổi.

Tuy nhiên, toàn bộ nguồn dinh dưỡng quý giá này có được cơ thể tiếp nhận trọn vẹn hay không lại phụ thuộc hoàn toàn vào cách bạn chế biến và sử dụng trứng hàng ngày. Dưới đây là 4 cách ăn trứng giúp hấp thu tối đa dinh dưỡng nhưng không phải ai cũng biết.

Trứng là một trong những thực phẩm bổ dưỡng, giá rẻ và phổ biến nhất trong mâm cơm hàng ngày. (Ảnh: VTC News)

Trứng luộc

Luộc trứng là quá trình nấu trứng còn nguyên vỏ trong nước sôi. Tùy thuộc vào sở thích, bạn có thể luộc trứng lòng đào với lòng đỏ còn chảy hoặc luộc trứng chín kỹ. Luộc trứng không cần thêm bất kỳ chất béo nào như dầu hoặc bơ. Phương pháp này phù hợp nếu bạn muốn giảm lượng chất béo nạp vào cơ thể.

"Trứng luộc lòng đào hoặc luộc chín kỹ không thêm chất béo có thể giữ lại toàn bộ hoặc hầu hết các chất dinh dưỡng mà không bổ sung thêm calo từ chất béo", Mariam Zakhary. DO, cố vấn lâm sàng tại Trung tâm Phục hồi Ikon ở Saddle Brook, New Jersey, Mỹ chia sẻ với Health .

Hơn nữa, luộc trứng đã được chứng minh là làm tăng khả năng hấp thụ các chất chống oxy hóa lutein và zeaxanthin của cơ thể. Nếu bạn đang cố gắng tăng lượng protein nạp vào cơ thể, hãy cân nhắc ăn nhẹ hai quả trứng luộc, mỗi quả cung cấp 12,6 gram protein. Kết hợp trứng với trái cây tươi để có một bữa ăn nhẹ đầy đủ chất xơ và protein.

Trứng chần

Cách làm trứng chần là thả những quả trứng đã đập vỡ vỏ vào nước đang sôi liu riu, sau đó nấu cho đến khi lòng trắng đông lại và lòng đỏ vẫn còn lỏng.

“Trứng chần là một cách tiện lợi và dễ dàng để ăn trứng mà không cần bổ sung thêm calo từ dầu hoặc bơ”, Helen Tieu, chuyên gia dinh dưỡng, nhà giáo dục về bệnh tiểu đường được chứng nhận và người sáng lập Diet Redefined, chia sẻ với Health. Một số kết quả nghiên cứu cũng cho thấy rằng phương pháp chần có thể giúp tăng khả năng tiêu hóa chất béo và protein so với các phương pháp nấu ăn khác, chẳng hạn như luộc.

Trứng bác kết hợp với chất béo tốt

Trứng bác hay còn gọi là trứng vụn, trứng chưng, trứng khuấy, trứng bắc, trứng xào là một món ăn được làm từ trứng được khuấy hoặc đánh với nhau trong chảo và được làm nóng nhẹ, thường có muối, bơ và đôi khi các thành phần khác.

Chiên bác là một phương pháp nhanh chóng và dễ dàng. Bạn có thể làm cho món ăn này lành mạnh hơn với một vài điều chỉnh đơn giản. Thay vì dùng bơ, hãy thử đánh trứng với một thìa canh dầu ăn tốt cho sức khỏe, chẳng hạn như dầu ô liu hoặc dầu bơ. Những loại dầu này bổ sung chất dinh dưỡng và giúp cơ thể hấp thụ các vitamin tan trong chất béo, như vitamin A.

Phương pháp này cũng cho phép bổ sung thêm các nguyên liệu bổ dưỡng khác, chẳng hạn như rau củ như ớt chuông, rau bina, nấm hoặc cà chua. Điều này có thể giúp tăng cường chất xơ và hàm lượng dinh dưỡng. Protein và chất xơ giúp bạn cảm thấy no sau khi ăn bằng cách làm chậm quá trình tiêu hóa và kích thích giải phóng hormone gây cảm giác no.

Trứng nướng

Nướng trứng là một phương pháp tiện lợi, đặc biệt hiệu quả cho việc chuẩn bị bữa ăn trước. “Nướng một mẻ trứng viên với các loại rau củ như rau bina, nấm, ớt chuông hoặc bông cải xanh là một món ăn nhẹ hoặc bữa sáng tiện lợi mà bạn có thể mang theo khi đang di chuyển”, Helen Tieu cho biết.

Bánh trứng nướng và các món trứng nipwngs khác có thể dễ dàng phục vụ một gia đình đông người và có thể được chế biến theo sở thích cá nhân. Ví dụ, hãy thử món trứng và phô mai đơn giản cho những người kén ăn, hoặc thử thêm rau củ hỗn hợp và đậu để dễ dàng tăng cường chất xơ.

Trứng tráng

Trứng tráng là một món ăn phổ biến và đa năng, thường được chế biến với các nguyên liệu bổ dưỡng như rau củ, phô mai và thảo mộc. Mặc dù bạn có thể sử dụng các chất béo lành mạnh, như dầu ô liu và dầu bơ, nhưng việc sử dụng chảo chống dính không độc hại có thể giúp bạn giữ lượng chất béo nạp vào cơ thể ở mức thấp hơn.

Để món trứng của bạn càng bổ dưỡng càng tốt, hãy ưu tiên các nguyên liệu giàu chất xơ và protein, chẳng hạn như rau, đậu và một lượng nhỏ phô mai.