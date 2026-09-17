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Đói đến mấy cũng đừng ăn sáng kiểu này, cực dễ tăng cân, cơ thể ngày càng uể oải

Thứ Năm, 15:00, 17/09/2026
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VOV.VN - Bữa sáng từ lâu đã được coi là bữa ăn quan trọng trong ngày. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết cách ăn sáng đúng cách. Nhiều người đang mắc phải những sai lầm khi ăn sáng phổ biến khiến cơ thể luôn trong trạng thái uể oải, tích mỡ thừa.

Ăn sáng quá muộn

Ăn sáng quá muộn sau khi thức dậy cũng làm gián đoạn nghiêm trọng nhịp sinh học và quá trình trao đổi chất của cơ thể. Nhiều người có thói quen gộp bữa sáng với bữa trưa vào khoảng 10-11h, khiến cơ thể trải qua khoảng thời gian "đói" quá dài từ 10 đến 14 tiếng. Lúc này, cơ thể sẽ tự động kích hoạt chế độ tiết kiệm năng lượng, làm chậm khả năng đốt cháy calo tự nhiên và làm gia tăng nguy cơ tích tụ mỡ thừa ở vùng bụng.

Bữa sáng chứa quá nhiều carbohydrate tinh chế 

Tiêu thụ quá nhiều carbohydrate tinh chế như bánh mì trắng, xôi nếp, bánh ngọt hay các loại ngũ cốc đóng hộp có đường sẽ khiến lượng đường trong máu tăng vọt một cách đột ngột. Sự gia tăng đường huyết nhanh chóng này kích thích cơ thể tiết ra nhiều insulin để xử lý, kéo theo hiện tượng đường huyết sụt giảm không phanh chỉ sau 1-2 giờ. Hậu quả là bạn sẽ nhanh chóng cảm thấy đói cồn cào, thèm ăn vặt liên tục và lượng đường dư thừa không được tiêu thụ hết sẽ chuyển hóa trực tiếp thành mỡ tích tụ.

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Bữa sáng từ lâu đã được coi là bữa ăn quan trọng trong ngày. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết cách ăn sáng đúng cách. 

Bữa sáng thiếu protein và chất xơ 

Bữa sáng thiếu hụt protein và chất xơ là nguyên nhân chính khiến bạn không thể duy trì cảm giác no lâu cho đến giờ ăn trưa. Một bữa ăn chỉ toàn tinh bột đơn thuần thiếu đi đạm (như trứng, sữa chua, thịt gà) và chất xơ (như rau xanh, trái cây, yến mạch) sẽ làm hệ tiêu hóa xử lý thức ăn quá nhanh. Sự thiếu vắng hai nhóm chất quan trọng này làm giảm khả năng kích thích các hormone báo no của cơ thể, khiến bạn luôn trong trạng thái muốn tìm kiếm đồ ăn vặt giữa buổi.

Lạm dụng thực phẩm chế biến sẵn 

Lạm dụng các loại thực phẩm chế biến sẵn như xúc xích, thịt nguội, đồ đóng hộp hay mì ăn liền vì sự tiện lợi đang âm thầm gây hại cho sức khỏe lâu dài. Những món ăn này thường chứa rất nhiều muối, chất bảo quản, phụ gia và chất béo bão hòa gây xơ vữa động mạch. Thói quen tiêu thụ đồ chế biến sẵn vào mỗi sáng sẽ làm gia tăng gánh nặng đào thải cho gan, thận, làm tăng huyết áp và nguy cơ mắc các bệnh lý tim mạch mãn tính.

Ăn vội vàng, không tập trung 

Ăn uống vội vàng và mất tập trung do vừa ăn vừa lướt điện thoại, làm việc hoặc đi lại khiến bộ não không thể nhận diện kịp thời các tín hiệu báo no từ dạ dày. Việc nhai không kỹ khiến thức ăn đi xuống dạ dày ở dạng thô, bắt hệ tiêu hóa phải co bóp và làm việc gấp đôi công suất bình thường. Điều này không chỉ dẫn đến tình trạng đầy hơi, khó tiêu, chướng bụng mà còn khiến bạn dễ nạp vào cơ thể lượng calo nhiều hơn mức cần thiết.

CTV Thu Phương/VOV.VN (Biên dịch)
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