6 lý do nên ăn hàu thường xuyên không phải ai cũng biết

Bảo vệ sức khỏe tim mạch

Hàu chứa lượng lớn axit béo Omega-3, giúp giảm mức cholesterol xấu (LDL) và triglyceride trong máu, từ đó hạn chế nguy cơ xơ vữa động mạch.

Bên cạnh đó, kali và magie trong hàu có tác dụng thư giãn mạch máu, hỗ trợ điều hòa huyết áp ổn định. Đặc biệt, hợp chất chống oxy hóa độc đáo DHMBA (3,5-Dihydroxy-4-methoxybenzyl alcohol) tìm thấy trong hàu được chứng minh có khả năng bảo vệ tế bào cơ tim khỏi sự căng thẳng oxy hóa.

Tăng cường hệ miễn dịch

Nhờ sự kết hợp của kẽm, vitamin C, vitamin E và selenium, ăn hàu thường xuyên giúp củng cố hàng rào miễn dịch của cơ thể. Kẽm đóng vai trò kích hoạt các tế bào T (tế bào bạch cầu), giúp cơ thể chống lại sự xâm nhập của vi khuẩn, virus và nhanh chóng làm lành vết thương.

Hàu từ lâu đã nổi tiếng là món hải sản phổ biến trong các bữa tiệc. (Ảnh: VTC News)

Hỗ trợ giảm cân và săn chắc cơ bắp

Nếu bạn đang trong chế độ ăn kiêng hoặc luyện tập thể thao, hàu là sự lựa chọn lý tưởng. Hàu cung cấp nguồn protein chất lượng cao nhưng lại chứa rất ít mỡ và calo. Việc tiêu thụ protein từ hàu giúp bạn cảm thấy no lâu hơn, kích thích quá trình trao đổi chất và hỗ trợ duy trì khối lượng cơ bắp hiệu quả.

Cải thiện chức năng não bộ và tâm trạng

Hàm lượng Vitamin B12, kẽm, sắt và đồng dồi dào trong hàu đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì trí nhớ và khả năng tập trung. Thêm vào đó, tình trạng thiếu hụt kẽm thường liên quan đến cảm giác lo âu, trầm cảm. Việc bổ sung kẽm từ hàu giúp cân bằng tâm trạng và giảm bớt căng thẳng thần kinh.

Tốt cho xương khớp

Hàu là nguồn cung cấp dồi dào vitamin D, đồng, kẽm và mangan. Các vi chất dinh dưỡng này, kết hợp với canxi, được cho là rất quan trọng trong việc làm chậm hoặc thậm chí ngăn ngừa tình trạng loãng xương ở phụ nữ lớn tuổi. Ngoài ra, nguồn cung cấp khoáng chất này từ thực phẩm được cho là hiệu quả hơn so với thực phẩm chức năng .

Ngăn ngừa thiếu hụt selen

Hàu là nguồn cung cấp selen tự nhiên dồi dào. Selen là một khoáng chất mà cơ thể cần với lượng rất nhỏ để hoạt động bình thường. Tuy nhiên, khi tiêu thụ quá nhiều, selen sẽ gây độc, trong khi đó, thiếu hụt selen có liên quan đến bệnh tim mạch, vô sinh và suy giảm nhận thức.