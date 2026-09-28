English
/ SỨC KHỎE
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

6 lý do nên ăn hàu thường xuyên không phải ai cũng biết

Thứ Hai, 14:00, 28/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tuy nhiên, không chỉ dừng lại ở hương vị béo ngậy đặc trưng, hàu còn được xem là một siêu thực phẩm nhờ hàm lượng dinh dưỡng vượt trội. 

Bảo vệ sức khỏe tim mạch

Hàu chứa lượng lớn axit béo Omega-3, giúp giảm mức cholesterol xấu (LDL) và triglyceride trong máu, từ đó hạn chế nguy cơ xơ vữa động mạch.

Bên cạnh đó, kali và magie trong hàu có tác dụng thư giãn mạch máu, hỗ trợ điều hòa huyết áp ổn định. Đặc biệt, hợp chất chống oxy hóa độc đáo DHMBA (3,5-Dihydroxy-4-methoxybenzyl alcohol) tìm thấy trong hàu được chứng minh có khả năng bảo vệ tế bào cơ tim khỏi sự căng thẳng oxy hóa.

Tăng cường hệ miễn dịch

Nhờ sự kết hợp của kẽm, vitamin C, vitamin E và selenium, ăn hàu thường xuyên giúp củng cố hàng rào miễn dịch của cơ thể. Kẽm đóng vai trò kích hoạt các tế bào T (tế bào bạch cầu), giúp cơ thể chống lại sự xâm nhập của vi khuẩn, virus và nhanh chóng làm lành vết thương.

6 ly do nen an hau thuong xuyen khong phai ai cung biet hinh anh 1
Hàu từ lâu đã nổi tiếng là món hải sản phổ biến trong các bữa tiệc. (Ảnh: VTC News)

Hỗ trợ giảm cân và săn chắc cơ bắp

Nếu bạn đang trong chế độ ăn kiêng hoặc luyện tập thể thao, hàu là sự lựa chọn lý tưởng. Hàu cung cấp nguồn protein chất lượng cao nhưng lại chứa rất ít mỡ và calo. Việc tiêu thụ protein từ hàu giúp bạn cảm thấy no lâu hơn, kích thích quá trình trao đổi chất và hỗ trợ duy trì khối lượng cơ bắp hiệu quả.

Cải thiện chức năng não bộ và tâm trạng

Hàm lượng Vitamin B12, kẽm, sắt và đồng dồi dào trong hàu đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì trí nhớ và khả năng tập trung. Thêm vào đó, tình trạng thiếu hụt kẽm thường liên quan đến cảm giác lo âu, trầm cảm. Việc bổ sung kẽm từ hàu giúp cân bằng tâm trạng và giảm bớt căng thẳng thần kinh.

Tốt cho xương khớp

Hàu là nguồn cung cấp dồi dào vitamin D, đồng, kẽm và mangan. Các vi chất dinh dưỡng này, kết hợp với canxi, được cho là rất quan trọng trong việc làm chậm hoặc thậm chí ngăn ngừa tình trạng loãng xương ở phụ nữ lớn tuổi. Ngoài ra, nguồn cung cấp khoáng chất này từ thực phẩm được cho là hiệu quả hơn so với thực phẩm chức năng .

Ngăn ngừa thiếu hụt selen

Hàu là nguồn cung cấp selen tự nhiên dồi dào. Selen là một khoáng chất mà cơ thể cần với lượng rất nhỏ để hoạt động bình thường. Tuy nhiên, khi tiêu thụ quá nhiều, selen sẽ gây độc, trong khi đó, thiếu hụt selen có liên quan đến bệnh tim mạch, vô sinh và suy giảm nhận thức.

CTV Thu Phương/VOV.VN (Biên dịch)
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Uống gì để gan khỏe, da bớt nổi mụn?
Uống gì để gan khỏe, da bớt nổi mụn?

VOV.VN - Nhiều người quan tâm uống gì để hỗ trợ sức khỏe gan và giúp làn da khỏe hơn, nhất là khi thời tiết nóng bức. Tuy nhiên, không có đồ uống nào có thể “giải độc gan” hay trị mụn; lựa chọn phù hợp chủ yếu giúp bổ sung nước và dưỡng chất, hỗ trợ sức khỏe tổng thể.

Uống gì để gan khỏe, da bớt nổi mụn?

Uống gì để gan khỏe, da bớt nổi mụn?

VOV.VN - Nhiều người quan tâm uống gì để hỗ trợ sức khỏe gan và giúp làn da khỏe hơn, nhất là khi thời tiết nóng bức. Tuy nhiên, không có đồ uống nào có thể “giải độc gan” hay trị mụn; lựa chọn phù hợp chủ yếu giúp bổ sung nước và dưỡng chất, hỗ trợ sức khỏe tổng thể.

Chân giò hầm hạt sen có thực sự tốt như nhiều người nghĩ?
Chân giò hầm hạt sen có thực sự tốt như nhiều người nghĩ?

VOV.VN - Chân giò hầm hạt sen cung cấp đạm, chất béo, carbohydrate và nhiều khoáng chất, phù hợp bổ sung năng lượng nếu ăn với khẩu phần hợp lý. Tuy nhiên, chân giò khá nhiều chất béo nên không phải ai cũng nên ăn thường xuyên.

Chân giò hầm hạt sen có thực sự tốt như nhiều người nghĩ?

Chân giò hầm hạt sen có thực sự tốt như nhiều người nghĩ?

VOV.VN - Chân giò hầm hạt sen cung cấp đạm, chất béo, carbohydrate và nhiều khoáng chất, phù hợp bổ sung năng lượng nếu ăn với khẩu phần hợp lý. Tuy nhiên, chân giò khá nhiều chất béo nên không phải ai cũng nên ăn thường xuyên.

7 thực phẩm quen thuộc có thể giúp kiểm soát huyết áp
7 thực phẩm quen thuộc có thể giúp kiểm soát huyết áp

VOV.VN - Một số thực phẩm quen thuộc có thể bổ sung kali, chất xơ và chất chống oxy hóa, góp phần hỗ trợ kiểm soát huyết áp và sức khỏe tim mạch. Tuy nhiên, chế độ ăn không thay thế thuốc hay điều trị theo chỉ định.

7 thực phẩm quen thuộc có thể giúp kiểm soát huyết áp

7 thực phẩm quen thuộc có thể giúp kiểm soát huyết áp

VOV.VN - Một số thực phẩm quen thuộc có thể bổ sung kali, chất xơ và chất chống oxy hóa, góp phần hỗ trợ kiểm soát huyết áp và sức khỏe tim mạch. Tuy nhiên, chế độ ăn không thay thế thuốc hay điều trị theo chỉ định.

Thứ củ dân dã được ví như thuốc bổ xương, tăng miễn dịch, chống lão hoá cực tốt
Thứ củ dân dã được ví như thuốc bổ xương, tăng miễn dịch, chống lão hoá cực tốt

VOV.VN - Không chỉ là nguồn cung cấp tinh bột dồi dào, khoai mì còn ẩn chứa nhiều giá trị dinh dưỡng kinh ngạc bao gồm chất xơ, vitamin C, khoáng chất và chất chống oxy hóa giúp mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho sức khỏe.

Thứ củ dân dã được ví như thuốc bổ xương, tăng miễn dịch, chống lão hoá cực tốt

Thứ củ dân dã được ví như thuốc bổ xương, tăng miễn dịch, chống lão hoá cực tốt

VOV.VN - Không chỉ là nguồn cung cấp tinh bột dồi dào, khoai mì còn ẩn chứa nhiều giá trị dinh dưỡng kinh ngạc bao gồm chất xơ, vitamin C, khoáng chất và chất chống oxy hóa giúp mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho sức khỏe.

ĐỜI SỐNG
XÃ HỘI
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
KINH TẾ
THỂ THAO
PODCAST
Ô tô
Dấu ấn VOV
Dinh dưỡng - món ngon
Cây thuốc
Ăn sạch sống khỏe