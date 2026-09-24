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Loại cải được ví như rau trường thọ, biết tận dụng tốt chẳng kém thuốc bổ đắt tiền

Thứ Năm, 14:00, 24/09/2026
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VOV.VN - Cải bó xôi (hay còn gọi là rau bina, rau chân vịt) từ lâu đã được ví như một trong những siêu thực phẩm xanh bổ dưỡng nhất hành tinh. Không chỉ xuất hiện phổ biến trong các bữa ăn gia đình, loại rau này còn là đem lại loạt lợi ích bất ngờ cho sức khỏe.

Tăng cường thị lực

Cải bó xôi rất giàu Lutein và Zeaxanthin - hai hợp chất chống oxy hóa đóng vai trò quyết định đối với sức khỏe điểm vàng. Việc bổ sung cải bó xôi thường xuyên giúp bảo vệ mắt khỏi tác hại của ánh sáng xanh, ngăn ngừa nguy cơ đục thủy tinh thể và thoái hóa điểm vàng ở người lớn tuổi.

Tốt cho tim mạch và huyết áp

Hàm lượng Nitrate tự nhiên trong rau bina giúp mở rộng các mạch máu, cải thiện lưu thông máu và giảm huyết áp hiệu quả. Bên cạnh đó, Kali và Magie có trong rau cũng góp phần điều hòa nhịp tim, giảm thiểu rủi ro xơ vữa động mạch hay đột quỵ.

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Cải bó xôi từ lâu đã được ví như một trong những siêu thực phẩm xanh bổ dưỡng nhất hành tinh. 

Ngăn ngừa thiếu máu

Sắt là khoáng chất thiết yếu để tạo ra hemoglobin - chất mang oxy đi nuôi toàn bộ cơ thể. Cải bó xôi là một trong những nguồn chất sắt gốc thực vật tốt nhất, rất phù hợp cho phụ nữ mang thai, người đang ăn chay hoặc người mới ốm dậy cần phục hồi sức khỏe.

Hỗ trợ giảm cân

Với lượng calo cực thấp nhưng giàu chất xơ và nước, cải bó xôi giúp bạn no lâu hơn, giảm cảm giác thèm ăn. Chất xơ trong rau cũng thúc đẩy quá trình trao đổi chất, hỗ trợ hệ tiêu hóa hoạt động trơn tru và ngăn ngừa táo bón.

Tốt cho xương khớp

Chỉ một phần nhỏ cải bó xôi cũng có thể đáp ứng gấp nhiều lần nhu cầu Vitamin K hàng ngày của cơ thể. Vitamin K kết hợp cùng Canxi và Magie đóng vai trò quan trọng trong việc tổng hợp osteocalcin - một loại protein giúp tăng mật độ xương và ngăn ngừa xốp xương, loãng xương.

Tăng cường miễn dịch

Cải bó xôi chứa lượng lớn Vitamin C, Vitamin A và chất chống oxy hóa. Những dưỡng chất này củng cố "hàng rào" miễn dịch, bảo vệ cơ thể khỏi sự tấn công của vi khuẩn, virus gây bệnh thông thường như cảm cúm, viêm họng.

Giúp làn da và tóc chắc khỏe

Nhờ hàm lượng Vitamin A cao (giúp điều tiết sản xuất dầu trên da và da đầu) cùng Vitamin C (thúc đẩy sản sinh collagen), ăn cải bó xôi giúp làn da luôn căng mịn, giảm mụn trứng cá và hỗ trợ tóc mọc nhanh, chắc khỏe hơn.

CTV Thu Phương/VOV.VN (Biên dịch)
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