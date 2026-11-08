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Qua tuổi 50, vì sao mỡ bụng tích tụ, vòng eo ngày càng quá khổ?

Chủ Nhật, 11:24, 08/11/2026
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VOV.VN - Sau tuổi 50, nhiều người nhận thấy vòng eo ngày càng lớn, bụng kém săn chắc dù cân nặng không thay đổi đáng kể. Nguyên nhân không chỉ nằm ở chế độ ăn uống, vận động mà còn liên quan đến những thay đổi về khối lượng cơ và sự phân bố mỡ trong cơ thể khi tuổi tác tăng lên.

 

Nghịch lý không tăng cân nhưng vòng eo vẫn lớn ở tuổi 50

Cân nặng không đổi nhưng vòng eo tăng có thể do khối lượng cơ giảm, trong khi lượng mỡ tăng và tập trung nhiều hơn ở vùng bụng. Chỉ số BMI không phản ánh chính xác vị trí phân bố mỡ, vì vậy người có BMI bình thường vẫn có thể tích tụ nhiều mỡ bụng, đặc biệt là mỡ nội tạng. Do đó, cân nặng không phải thước đo duy nhất để đánh giá vóc dáng và sức khỏe.

Sarcopenia: Khối lượng cơ giảm khiến vùng bụng mất độ săn chắc

Sau tuổi 50, bụng chảy xệ có thể liên quan đến Sarcopenia - tình trạng suy giảm khối lượng và chức năng cơ theo tuổi tác. Khi cơ thành bụng, đặc biệt là nhóm cơ vùng lõi, yếu đi, khả năng nâng đỡ và duy trì độ săn chắc của bụng cũng giảm. Đồng thời, mỡ nội tạng tích tụ khiến bụng nhô ra, vòng eo lớn hơn. Quá trình mất cơ có thể bắt đầu từ tuổi 30 và diễn ra nhanh hơn ở tuổi trung niên, nhất là khi ít vận động, dinh dưỡng không đầy đủ. Vì vậy, người trên 50 tuổi dù không béo phì vẫn có thể bị bụng kém săn chắc do thay đổi tỷ lệ cơ và mỡ trong cơ thể.

qua tuoi 50, vi sao mo bung tich tu, vong eo ngay cang qua kho hinh anh 1
 Sau tuổi 50, nhiều người nhận thấy vòng eo ngày càng lớn, bụng kém săn chắc dù cân nặng không thay đổi đáng kể

Mỡ thay đổi vị trí: Từ dưới da chuyển vào sâu trong nội tạng

Sau tuổi 50, thay đổi nội tiết tố cũng khiến mỡ dễ tích tụ ở vùng bụng. Ở phụ nữ, estrogen suy giảm trong thời kỳ mãn kinh làm mỡ chuyển dịch từ hông, đùi về quanh bụng, đặc biệt là mỡ nội tạng. Ở nam giới, testosterone giảm theo tuổi cũng góp phần làm tăng tỷ lệ mỡ và giảm khối lượng cơ. Bên cạnh đó, căng thẳng kéo dài có thể làm tăng cortisol, ảnh hưởng đến chuyển hóa và thúc đẩy tích mỡ bụng. Khi mỡ nội tạng tăng, kết hợp với cơ thành bụng suy yếu và da giảm đàn hồi, bụng dễ nhô ra và mất đi vẻ săn chắc.

Lão hóa da và suy giảm collagen: Vì sao bụng ngày càng chảy xệ?

Bụng chảy xệ sau tuổi 50 còn liên quan đến quá trình lão hóa da. Từ sau tuổi 30, khả năng sản sinh collagen và elastin - hai protein giúp da săn chắc, đàn hồi, bắt đầu suy giảm. Quá trình này diễn ra rõ hơn theo tuổi tác và chịu tác động của tia cực tím. Ở phụ nữ sau mãn kinh, estrogen giảm cũng ảnh hưởng đến việc duy trì collagen và độ đàn hồi của da. Khi da vùng bụng mất khả năng co giãn, kết hợp với cơ suy yếu và mỡ tích tụ, bụng dễ xuất hiện nếp nhăn, nhão và chảy xệ. Vì vậy, vòng eo lớn và bụng kém săn chắc ở tuổi trung niên là hệ quả của nhiều thay đổi về cơ, da và nội tiết tố.

Giải pháp duy trì vòng eo khỏe mạnh cho người trung niên

Để cải thiện tình trạng bụng chảy xệ, chỉ giảm cân là chưa đủ mà cần kết hợp giảm mỡ và duy trì khối lượng cơ. Cách để lấy lại độ săn chắc vùng eo ở tuổi trung niên là kết hợp dinh dưỡng kiểm soát mỡ với vận động kháng lực. Người trên 50 tuổi nên duy trì các hoạt động aerobic như đi bộ, đạp xe, bơi lội, kết hợp tập tạ phù hợp để tăng cường sức mạnh cơ bắp; yoga và pilates cũng giúp cải thiện độ linh hoạt, kiểm soát nhóm cơ vùng lõi.

Về dinh dưỡng, cần bổ sung đủ protein từ thịt nạc, cá, trứng, sữa, các loại đậu và hạt; đồng thời tăng rau xanh, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt, chất béo lành mạnh, hạn chế thực phẩm nhiều đường và chất béo bão hòa. Chế độ ăn cân bằng, kết hợp vận động thường xuyên sẽ giúp kiểm soát vòng eo, hạn chế tích tụ mỡ nội tạng và giảm nguy cơ mất cơ.

Khi nào cần đi khám bác sĩ vì bụng to bất thường?

Vòng eo tăng và bụng chảy xệ sau tuổi 50 thường liên quan đến lão hóa, thay đổi nội tiết, suy giảm cơ và tích tụ mỡ. Tuy nhiên, nếu bụng to nhanh trong thời gian ngắn, kèm căng tức, phù chân hoặc khó thở, người bệnh cần đi khám sớm vì có thể là dấu hiệu tích tụ dịch trong ổ bụng (cổ trướng), liên quan đến các bệnh lý như xơ gan, suy tim hoặc suy thận. Việc tự giảm mỡ hay ăn kiêng trong trường hợp này có thể khiến bệnh bị phát hiện muộn. Vì vậy, người trung niên nên chú ý những thay đổi của cơ thể, duy trì chế độ ăn đủ đạm, vận động thường xuyên và tập kháng lực để bảo vệ cơ bắp, kiểm soát mỡ bụng và nâng cao sức khỏe.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
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