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Siêu thực phẩm trắng ngần, bùi béo, ăn vào bổ tim, tiêu hoá khoẻ, tăng đề kháng

Thứ Bảy, 14:00, 14/11/2026
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VOV.VN - Cùi dừa (cơm dừa) từ lâu đã là nguyên liệu quen thuộc trong ẩm thực Việt Nam, từ những món chè thanh mát cho đến các món kho đậm đà. Tuy nhiên, ít ai biết rằng phần thịt trắng ngần này lại là một "siêu thực phẩm" mang lại hàng loạt lợi ích tuyệt vời cho sức khỏe.

 

Bảo vệ sức khỏe tim mạch

Một trong những điểm đặc biệt nhất của cùi dừa chính là hàm lượng chất béo trung tính chuỗi trung bình (MCT) dồi dào, khi nạp vào cơ thể sẽ được chuyển hóa một cách tối ưu hơn. Nhiều nghiên cứu lâm sàng đã chỉ ra rằng việc tiêu thụ cùi dừa với mức độ vừa phải có khả năng làm tăng nồng độ HDL-cholesterol (chất đạm béo có lợi) trong máu, đồng thời hỗ trợ cải thiện tỷ lệ cholesterol toàn phần, từ đó ngăn ngừa hiệu quả nguy cơ xơ vữa động mạch, cao huyết áp cũng như giảm thiểu rủi ro mắc các bệnh lý tim mạch nguy hiểm hay đột quỵ.

Cải thiện hệ tiêu hóa 

Hệ tiêu hóa đóng vai trò cốt lõi đối với sức khỏe tổng thể, và cùi dừa chính là một "trợ thủ đắc lực" nhờ sở hữu lượng chất xơ không hòa tan cực kỳ phong phú. Khi đi qua đường tiêu hóa, chất xơ trong cùi dừa đóng vai trò kích thích nhu động ruột và ngăn ngừa hiệu quả chứng táo bón kinh niên cũng như các bệnh lý về đại tràng.
 
Không dừng lại ở đó, lượng chất xơ này còn hoạt động như một nguồn prebiotic chất lượng cao - nguồn thức ăn khoái khẩu cho các vi khuẩn có lợi (lợi khuẩn) sinh sống trong ruột. Một hệ vi sinh đường ruột khỏe mạnh không chỉ củng cố hàng rào bảo vệ chống lại vi sinh vật gây hại mà còn giúp cơ thể tối ưu hóa khả năng hấp thu các chất dinh dưỡng từ thực phẩm hằng ngày.

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 Cùi dừa (cơm dừa) từ lâu đã là nguyên liệu quen thuộc trong ẩm thực Việt Nam.

Tăng cường hệ miễn dịch, kháng khuẩn tự nhiên

Cùi dừa chứa thành phần sinh học vô cùng giá trị là Axit Lauric. Khi vào cơ thể, Axit Lauric sẽ biến đổi thành một hợp chất có đặc tính kháng khuẩn, kháng virus và kháng nấm cực kỳ mạnh mẽ đã được khoa học ghi nhận.  

Nhờ đó, việc ăn cùi dừa thường xuyên giúp bạn nâng cao sức đề kháng, chống lại các bệnh truyền nhiễm phổ biến như cảm cúm, viêm họng, nhiễm trùng đường hô hấp cũng như tiêu diệt các vi nấm có hại trong đường tiêu hóa.

Thúc đẩy chức năng trao đổi chất

Cùi dừa có thể cung cấp năng lượng tức thì giúp kích thích quá trình trao đổi chất. Điều này có thể giúp cơ thể chống lại sự mệt mỏi, một triệu chứng thường gặp liên quan đến suy giáp. Do đó, thường xuyên uống 2-3 thìa canh nước cốt dừa hoặc nhai vài miếng cùi dừa giúp cải thiện chức năng tuyến giáp.

Cân bằng hormone

Chất béo lành mạnh rất cần thiết cho việc sản sinh các hormone như estrogen, cortisol, bao gồm cả hormone tuyến giáp và duy trì cân bằng nội tiết tố. Thường xuyên tiêu thụ cùi dừa hoặc nước cốt dừa với lượng vừa phải có thể giúp duy trì cân bằng nội tiết tố và thúc đẩy chức năng tuyến giáp. Cơm dừa chứa lượng lớn chất chống oxy hóa giúp bảo vệ mô tuyến giáp khỏi tình trạng viêm nhiễm và tổn thương oxy hóa do các gốc tự do gây ra.

Mặc dù cùi dừa mang lại vô vàn lợi ích sức khỏe tuyệt vời, việc tiêu thụ thực phẩm này vẫn đòi hỏi sự khoa học và chừng mực để tránh các tác dụng phụ không mong muốn:

- Tiêu thụ đúng liều lượng: Vì cùi dừa chứa lượng năng lượng và chất béo tương đối cao, việc ăn quá nhiều có thể dẫn đến dư thừa calo. Mức khuyến nghị hợp lý cho một người trưởng thành khỏe mạnh là khoảng 50g - 100g cùi dừa tươi/ngày.

- Đối tượng cần cẩn trọng: Những người đang trong quá trình điều trị béo phì, người bị rối loạn mỡ máu nặng, suy gan hoặc những người đang gặp các vấn đề về tiêu hóa cấp tính (như tiêu chảy, đầy hơi) nên hạn chế ăn cùi dừa để tránh gây thêm áp lực cho hệ tiêu hóa và chuyển hóa.

- Ưu tiên nguyên liệu tự nhiên: Bạn nên chọn ăn cùi dừa tươi nguyên chất thay vì các sản phẩm cùi dừa sấy khô đóng gói hoặc dừa chiên giòn, bởi các sản phẩm chế biến sẵn này thường được gia công với lượng đường hóa học, muối và chất bảo quản rất cao, làm mất đi bớt giá trị dinh dưỡng tự nhiên.

CTV Thu Phương/VOV.VN (Biên dịch)
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