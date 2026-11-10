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Siêu thực phẩm béo bùi, đậm đà là thuốc bổ tim, dưỡng xương, tốt cho tiêu hoá

Thứ Ba, 05:45, 10/11/2026
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VOV.VN - Không chỉ mang lại hương vị béo bùi, đậm đà độc đáo cho các món ăn, quả ô liu (Olive) còn là một "siêu thực phẩm" chứa đựng hàm lượng dinh dưỡng dạt dào cùng vô số đặc tính chữa bệnh tuyệt vời.

 

Cải thiện sức khỏe tim mạch

Hầu hết các chế độ ăn uống lành mạnh đều khuyến khích bạn sử dụng ô liu. Axit Oleic (chất béo chủ đạo trong quả ô liu) có khả năng làm giảm nồng độ cholesterol xấu (LDL) và duy trì chỉ số cholesterol tốt (HDL). Sự kết hợp giữa Axit Oleic và các polyphenol giúp ngăn ngừa quá trình oxy hóa lipid trong máu, giảm nguy cơ xơ vữa động mạch, cao huyết áp và đột quỵ.

Chống oxy hóa mạch và đẩy lùi bệnh mạn tính

Các hợp chất sinh học dạt dào trong quả ô liu, đặc biệt là oleuropein, có khả năng vô hiệu hóa các gốc tự do gây hại trước khi chúng kịp tấn công và làm tổn thương cấu trúc tế bào. Cơ chế bảo vệ tự nhiên này giúp giảm bớt tình trạng căng thẳng oxy hóa trong cơ thể, từ đó tạo ra lá chắn vững chắc làm giảm rủi ro mắc các bệnh mạn tính liên quan đến tuổi tác như tiểu đường tuýp 2, ung thư và suy giảm trí nhớ.

sieu thuc pham beo bui, dam da la thuoc bo tim, duong xuong, tot cho tieu hoa hinh anh 1
Quả ô liu chưa đựng hàm lượng dinh dưỡng dạt dào.

Kháng viêm tự nhiên và xoa dịu đau khớp

Hợp chất oleocanthal tìm thấy trong quả ô liu được các nhà khoa học chứng minh có cơ chế hoạt động sinh học tương tự như một chất giảm đau kháng viêm tự nhiên. Nhờ đặc tính này, việc bổ sung ô liu vào chế độ ăn hằng ngày giúp làm dịu bớt các phản ứng viêm mạn tính, hỗ trợ giảm nhẹ các triệu chứng đau nhức khó chịu do viêm khớp, gout cũng như tổn thương cơ bắp sau khi vận động.

Hỗ trợ hệ tiêu hóa và nuôi dưỡng đường ruột

Hàm lượng chất xơ dạt dào có trong quả ô liu giúp kích thích co bóp nhu động ruột, làm mềm phân và phòng ngừa tình trạng táo bón kinh niên một cách rất tự nhiên. Hơn thế nữa, các polyphenol đặc trưng trong ô liu còn đóng vai trò như một môi trường dinh dưỡng nuôi dưỡng các vi khuẩn có lợi, đồng thời ức chế sự phát triển của vi khuẩn Helicobacter pylori - nguyên nhân hàng đầu gây ra viêm loét và ung thư dạ dày.

Củng cố mật độ xương khớp chắc khỏe

Các nghiên cứu y khoa lâm sàng cho thấy các hợp chất chống oxy hóa như hydroxytyrosol trong ô liu có khả năng kích thích sự phát triển và hoạt động của các tế bào tạo xương (osteoblasts). Nhờ cơ chế thúc đẩy tích tụ khoáng chất này, ăn ô liu đều đặn giúp củng cố mật độ xương chắc khỏe từ bên trong, hạn chế tình trạng mất xương và ngăn ngừa chứng loãng xương thường gặp ở phụ nữ tiền mãn kinh lẫn người lớn tuổi.

Chống lão hóa và nuôi dưỡng làn da rạng rỡ

Nguồn Vitamin E dồi dào kết hợp cùng các dưỡng chất chống oxy hóa mạnh mẽ giúp quả ô liu trở thành "thần dược" bảo vệ làn da khỏi các tác nhân gây hại từ môi trường như tia UV hay ô nhiễm không khí. Những dưỡng chất này hỗ trợ thúc đẩy quá trình tái tạo tế bào da, duy trì độ ẩm tự nhiên, tăng độ đàn hồi, ngăn ngừa tình trạng chảy xệ và làm chậm sự xuất hiện của các nếp nhăn.

Hỗ trợ kiểm soát cân nặng và đường huyết

Dù chứa lượng calo nhất định, chất béo không bão hòa đơn trong ô liu lại có khả năng kích thích cơ thể giải phóng cholecystokinin - một loại hormone gửi tín hiệu no lên não bộ, giúp giảm cảm giác thèm ăn hiệu quả. Nhờ chỉ số tải lượng đường huyết cực thấp, việc thưởng thức vài quả ô liu trước bữa ăn chính không chỉ giúp bạn dễ dàng duy trì vóc dáng mà còn hỗ trợ ổn định mức đường huyết sau khi ăn.

CTV Thu Phương/VOV.VN (Biên dịch)
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