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Tăng miễn dịch, bổ não, ngăn ngừa thiếu máu nhờ loại hải sản cứ ra chợ là có

Thứ Hai, 14:00, 26/10/2026
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VOV.VN - Không chỉ thơm ngon, dễ chế biến thành nhiều món ăn hấp dẫn như mực hấp, mực nướng hay mực xào, mực còn chứa hàm lượng dinh dưỡng rất cao. Vậy ăn mực có tốt không và lợi ích của việc ăn mực đối với sức khỏe là gì?

 

Những lợi ích sức khỏe của mực thường được cho là nhờ hàm lượng protein cao. Các lợi ích khác liên quan đến hàm lượng axit béo không bão hòa đa, còn được gọi là axit béo omega-3 .

Tốt cho sức khỏe tim mạch

Mối liên hệ giữa axit béo omega-3 và sức khỏe tim mạch đã được nghiên cứu kỹ lưỡng. Tuy nhiên, tỷ lệ các axit béo trong dầu mực có phần khác so với các loại dầu cá thông thường trên thị trường. Axit béo docosahexaenoic (DHA) có hàm lượng cao hơn trong mực so với các loại hải sản khác. DHA đã được chứng minh là giúp cải thiện nhịp tim khi nghỉ ngơi. Các loại dầu giàu DHA, như dầu mực, cũng có thể giúp giảm sự kết tập tiểu cầu ở phụ nữ.

tang mien dich, bo nao, ngan ngua thieu mau nho loai hai san cu ra cho la co hinh anh 1
Không chỉ thơm ngon, dễ chế biến thành nhiều món ăn hấp dẫn như mực hấp, mực nướng hay mực xào, mực còn chứa hàm lượng dinh dưỡng rất cao.

Tăng cường hệ miễn dịch, ngừa thiếu máu

Mực rất giàu Selen – một chất chống oxy hóa mạnh mẽ giúp cơ thể chống lại sự tấn công của các gốc tự do. Nhờ đó, việc ăn mực thường xuyên với lượng vừa đủ sẽ giúp tăng cường hệ miễn dịch, giảm nguy cơ mắc các bệnh nhiễm trùng và phòng ngừa bệnh mãn tính.

Mực chứa một lượng Đồng đáng kể. Đồng là khoáng chất đóng vai trò cốt lõi trong quá trình hấp thụ, lưu trữ và chuyển hóa sắt của cơ thể, giúp hình thành các tế bào hồng cầu. Do đó, bổ sung mực vào chế độ ăn giúp giảm nguy cơ thiếu máu do thiếu sắt.

Tốt cho dây thần kinh và não bộ

Nguồn Vitamin B12 phong phú trong mực đóng vai trò then chốt trong việc duy trì cấu trúc vỏ myelin – lớp bao bọc bảo vệ các dây thần kinh. Nạp đủ Vitamin B12 giúp các tín hiệu thần kinh truyền đi nhanh chóng và chính xác, tăng cường khả năng tập trung cũng như cải thiện trí nhớ.

Bên cạnh đó, các axit béo Omega-3 (DHA và EPA) trong mực còn giúp nuôi dưỡng tế bào não, làm chậm quá trình lão hóa thần kinh và giảm nguy cơ suy giảm trí nhớ (Alzheimer) ở người lớn tuổi.

Củng cố hợp chất xương và răng chắc khỏe

Để giữ cho hệ xương khớp luôn vững chắc, chỉ bổ sung Canxi là chưa đủ mà cần có sự kết hợp của Phốt pho. Mực cung cấp một lượng lớn Photpho cùng Canxi, hai khoáng chất cấu tạo nên mật độ xương và men răng.

Thường xuyên ăn mực đúng liều lượng sẽ hỗ trợ quá trình phát triển xương ở trẻ em, đồng thời giúp người trung niên và người già ngăn ngừa nguy cơ loãng xương, xốp xương và giúp răng chắc khỏe hơn theo thời gian.

Thư giãn cơ bắp, giảm căng thẳng và cải thiện giấc ngủ

Mực chứa một lượng Magnesium (Magie) đáng kể – đây được mệnh danh là khoáng chất "thư giãn" của cơ thể. Magnesium hỗ trợ làm dịu hệ thần kinh, giảm bớt cảm giác lo âu, căng thẳng (stress) sau những giờ làm việc mệt mỏi.

Ngoài ra, khoáng chất này còn giúp thả lỏng các bó cơ, hạn chế tình trạng chuột rút, co thắt cơ bắp và hỗ trợ bạn đi vào giấc ngủ dễ dàng hơn, ngủ sâu giấc hơn.

Mặc dù mực mang lại rất nhiều lợi ích cho sức khỏe, nhưng để hấp thụ dinh dưỡng một cách tối ưu và an toàn, bạn cần ghi nhớ một số lưu ý sau:

- Không nên ăn quá nhiều: Mặc dù tốt nhưng bạn chỉ nên ăn mực từ 2 - 3 bữa/tuần (khoảng 200g – 300g/tuần) để đảm bảo cân bằng dinh dưỡng và tránh nạp thừa cholesterol.

- Cẩn trọng với cơ địa dị ứng: Mực thuộc nhóm hải sản thân mềm dễ gây kích ứng. Nếu bạn có tiền sử dị ứng hải sản với các triệu chứng như mẩn ngứa, nổi mề đay, sưng môi hoặc khó thở thì nên cân nhắc kỹ hoặc tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi ăn.

- Người bị bệnh Gút (Gout) nên hạn chế: Mực chứa lượng purin ở mức trung bình. Trong các đợt Gout cấp tính hoặc khi chỉ số acid uric trong máu đang cao, bạn nên hạn chế ăn để tránh gây sưng đau khớp.

- Chế biến chín kỹ: Tuyệt đối không ăn mực sống, mực tái chưa qua xử lý nhiệt để tránh nguy cơ nhiễm vi khuẩn Vibrio parahaemolyticus hoặc các loại ký sinh trùng đường ruột. 

CTV Thu Phương/VOV.VN (Biên dịch)
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