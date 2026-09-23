Thứ củ dân dã được ví như thuốc bổ xương, tăng miễn dịch, chống lão hoá cực tốt

Cung cấp nguồn năng lượng dồi dào và bền vững

Khoai mì chứa hàm lượng carbohydrate cao, giúp cung cấp nguồn năng lượng tức thì và dồi dào cho cơ thể. Khác với các loại đường đơn, tinh bột trong khoai mì giúp duy trì năng lượng bền vững cho các hoạt động thể lực và trí não suốt cả ngày mà không làm cơ thể bị mệt mỏi hay hạ sức lực đột ngột.

Tốt cho hệ tiêu hóa và ngăn ngừa táo bón

Khoai mì giàu chất xơ và đặc biệt là tinh bột kháng (resistant starch). Dạng tinh bột này khi đi qua hệ tiêu hóa sẽ không bị biến đổi ở dạ dày mà chuyển thẳng xuống đại tràng, đóng vai trò như chất xơ hòa tan nuôi dưỡng các vi khuẩn có lợi cho đường ruột, hỗ trợ tăng cường nhu động ruột và phòng ngừa hiệu quả chứng táo bón.

Khoai mì là loại củ vô cùng quen thuộc và gắn liền với đời sống của người Việt.

Hỗ trợ giảm cân và kéo dài cảm giác no

Nhờ lượng tinh bột kháng và chất xơ dồi dào, ăn khoai mì giúp làm chậm quá trình tiêu hóa trong dạ dày. Điều này giúp bạn cảm thấy no lâu hơn, giảm cảm giác thèm ăn vặt giữa các bữa ăn, từ đó hỗ trợ kiểm soát lượng calo nạp vào cơ thể và tối ưu hóa quá trình duy trì vóc dáng thon gọn.

Tăng cường hệ miễn dịch

Khoai mì là nguồn cung cấp vitamin C dồi dào – một chất chống oxy hóa mạnh mẽ có khả năng kích thích sản sinh tế bào bạch cầu, giúp bảo vệ cơ thể khỏi sự tấn công của các loại vi khuẩn, virus gây bệnh. Ngoài ra, vitamin C còn hỗ trợ tăng cường hấp thu sắt và thúc đẩy quá trình chữa lành vết thương tự nhiên.

Nuôi dưỡng làn da mịn màng về làm chậm lão hóa

Lượng vitamin C và chất chống oxy hóa trong khoai mì đóng vai trò quan trọng trong quá trình tổng hợp collagen – protein quyết định độ đàn hồi và săn chắc của làn da. Việc bổ sung khoai mì đúng cách giúp bảo vệ tế bào da khỏi tác hại của gốc tự do, hỗ trợ làm mờ thâm và ngăn ngừa các dấu hiệu lão hóa sớm.

Bảo vệ tim mạch

Trong khoai mì chứa các khoáng chất thiết yếu như kali và magie. Kali đóng vai trò cân bằng lượng natri trong cơ thể, giúp duy trì áp lực máu ở mức ổn định và giảm tải áp lực lên thành mạch. Sự kết hợp giữa kali và chất xơ trong củ sắn góp phần bảo vệ hệ tim mạch khỏe mạnh và hạn chế nguy cơ cao huyết áp.

Tốt cho sức khỏe xương khớp

Khoai mì chứa các khoáng chất quan trọng gồm canxi, phốt pho, magie và đồng. Các dưỡng chất này kết hợp với nhau giúp củng cố mật độ xương, hỗ trợ quá trình phát triển khung xương ở trẻ em và hạn chế nguy cơ suy giảm mật độ xương, loãng xương ở người lớn tuổi.