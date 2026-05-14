中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Thứ quả được ví như “vị thuốc đại bổ”, ăn vào tim khỏe, xương chắc, ngừa ung thư

Thứ Năm, 05:45, 14/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Đậu bắp không chỉ là một loại thực phẩm quen thuộc trong các bữa cơm gia đình mà còn được mệnh danh là "nhân sâm xanh" nhờ bảng thành phần dinh dưỡng cực kỳ ấn tượng, mang lại những tác động tích cực đáng ngạc nhiên cho cơ thể.

Tăng cường miễn dịch, tốt cho xương khớp

Đậu bắp là nguồn cung cấp vitamin C và vitamin K dồi dào, hai yếu tố then chốt cho sức đề kháng và cấu trúc xương. Vitamin C giúp cơ thể tăng cường sản xuất bạch cầu để chống lại các tác nhân gây bệnh, trong khi vitamin K hỗ trợ quá trình hấp thụ canxi, giúp xương chắc khỏe và ngăn ngừa loãng xương. Việc bổ sung đậu bắp vào chế độ ăn giúp cơ thể bạn dẻo dai hơn và ít bị ốm vặt khi thời tiết thay đổi.

Có khả năng ngăn ngừa ung thư

Đậu bắp chứa các chất chống oxy hóa gọi là polyphenol, bao gồm vitamin A, vitamin C và  một loại protein gọi là lectin, có thể ức chế sự phát triển của tế bào ung thư ở người. Các nghiên cứu sử dụng các hợp chất cô đặc từ đậu bắp cho thấy chúng ức chế sự phát triển của tế bào ung thư vú lên đến 63%. Tuy nhiên vẫn cần nghiên cứu thêm để có bằng chứng chắc chắn về đặc tính ngăn ngừa ung thư của đậu bắp.

thu qua duoc vi nhu vi thuoc dai bo , an vao tim khoe, xuong chac, ngua ung thu hinh anh 1
Đậu bắp là nguồn cung cấp vitamin C và vitamin K dồi dào, hai yếu tố then chốt cho sức đề kháng và cấu trúc xương. (Ảnh minh họa)

Hỗ trợ sức khỏe tim mạch và não bộ

Polyphenol trong đậu bắp giúp giảm nguy cơ mắc các vấn đề về tim mạch và đột quỵ bằng cách ngăn ngừa cục máu đông và giảm tổn thương do gốc tự do. Chất chống oxy hóa trong đậu bắp cũng có thể có lợi cho não bộ bằng cách giảm viêm não.

Kiểm soát lượng đường trong máu

Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng đậu bắp có thể giúp kiểm soát lượng đường trong máu. Các nhà nghiên cứu tin rằng đậu bắp có thể giúp ngăn ngừa sự hấp thụ đường trong quá trình tiêu hóa. Theo hiều nghiên cứu khác, việc uống nước ngâm đậu bắp có thể hỗ trợ cải thiện độ nhạy insulin, giúp việc quản lý bệnh tiểu đường tuýp 2 trở nên dễ dàng và hiệu quả hơn.

Nuôi dưỡng đôi mắt sáng và làn da mịn màng

Hàm lượng vitamin A và các hợp chất chống oxy hóa như beta-carotene, lutein trong đậu bắp đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ thị lực. Những dưỡng chất này giúp ngăn ngừa đục thủy tinh thể và thoái hóa điểm vàng ở người cao tuổi. Bên cạnh đó, vitamin C trong đậu bắp kích thích sản sinh collagen, giúp phục hồi các mô da bị tổn thương, giảm mụn và giữ cho làn da luôn căng bóng, tràn đầy sức sống.

Hỗ trợ mẹ bầu và sự phát triển của thai nhi

Đối với phụ nữ đang mang thai, đậu bắp là nguồn cung cấp Folate (Vitamin B9) tự nhiên tuyệt vời. Folate là dưỡng chất thiết yếu giúp ngăn ngừa các dị tật bẩm sinh ở ống thần kinh của thai nhi và hỗ trợ quá trình hình thành tế bào mới. Thêm đậu bắp vào thực đơn thai kỳ không chỉ giúp mẹ bầu giảm bớt tình trạng táo bón thường gặp mà còn đảm bảo môi trường tốt nhất cho sự phát triển toàn diện của bé yêu ngay từ trong bụng mẹ.

CTV Thu Phương/VOV.VN (Biên dịch)
Tag: đậu bắp quả đậu bắp lợi ích khi ăn đậu bắp món ngon từ đậu bắp ăn nhiều đậu bắp có tốt không
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Trà bồ công anh có tác dụng gì? Những lợi ích không nên bỏ qua
Trà bồ công anh có tác dụng gì? Những lợi ích không nên bỏ qua

VOV.VN - Trà bồ công anh được nhiều người ưa chuộng nhờ vị đắng nhẹ, hương thơm đặc trưng và những lợi ích nhất định cho sức khỏe. Loại trà thảo dược này có thể hỗ trợ tiêu hóa, lợi tiểu nhẹ và bổ sung chất chống oxy hóa, nhưng không thể thay thế thuốc điều trị.

Trà bồ công anh có tác dụng gì? Những lợi ích không nên bỏ qua

Trà bồ công anh có tác dụng gì? Những lợi ích không nên bỏ qua

VOV.VN - Trà bồ công anh được nhiều người ưa chuộng nhờ vị đắng nhẹ, hương thơm đặc trưng và những lợi ích nhất định cho sức khỏe. Loại trà thảo dược này có thể hỗ trợ tiêu hóa, lợi tiểu nhẹ và bổ sung chất chống oxy hóa, nhưng không thể thay thế thuốc điều trị.

Làm điều này sau bữa ăn cực hại cho sức khỏe, không phải ai cũng biết
Làm điều này sau bữa ăn cực hại cho sức khỏe, không phải ai cũng biết

VOV.VN - Một hành động tưởng chừng vô hại mà nhiều người hay làm sau bữa tối lại đang âm thầm gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe.

Làm điều này sau bữa ăn cực hại cho sức khỏe, không phải ai cũng biết

Làm điều này sau bữa ăn cực hại cho sức khỏe, không phải ai cũng biết

VOV.VN - Một hành động tưởng chừng vô hại mà nhiều người hay làm sau bữa tối lại đang âm thầm gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe.

Trứng gà xanh khác gì trứng thường? Sự thật không phải ai cũng biết
Trứng gà xanh khác gì trứng thường? Sự thật không phải ai cũng biết

VOV.VN - Trứng gà xanh gây chú ý nhờ lớp vỏ lạ mắt và được nhiều người cho rằng bổ dưỡng hơn trứng thường. Tuy nhiên, loại trứng này có thực sự tốt cho sức khỏe hay chỉ là “hiệu ứng” từ vẻ ngoài khác biệt?

Trứng gà xanh khác gì trứng thường? Sự thật không phải ai cũng biết

Trứng gà xanh khác gì trứng thường? Sự thật không phải ai cũng biết

VOV.VN - Trứng gà xanh gây chú ý nhờ lớp vỏ lạ mắt và được nhiều người cho rằng bổ dưỡng hơn trứng thường. Tuy nhiên, loại trứng này có thực sự tốt cho sức khỏe hay chỉ là “hiệu ứng” từ vẻ ngoài khác biệt?

Loại lá to tròn được ví như thuốc quý, rất quen với người Việt lại có quanh năm
Loại lá to tròn được ví như thuốc quý, rất quen với người Việt lại có quanh năm

VOV.VN - Lá sen từ lâu đã không còn xa lạ trong văn hóa Việt Nam, không chỉ xuất hiện trong những gói xôi thơm nồng hay những bức tranh thủy mặc, mà còn là một vị thuốc tự nhiên cực tốt cho sức khỏe.

Loại lá to tròn được ví như thuốc quý, rất quen với người Việt lại có quanh năm

Loại lá to tròn được ví như thuốc quý, rất quen với người Việt lại có quanh năm

VOV.VN - Lá sen từ lâu đã không còn xa lạ trong văn hóa Việt Nam, không chỉ xuất hiện trong những gói xôi thơm nồng hay những bức tranh thủy mặc, mà còn là một vị thuốc tự nhiên cực tốt cho sức khỏe.

Bữa cơm nào cũng có ớt: Phát hiện mới cách làm tăng lợi ích gấp hàng trăm lần
Bữa cơm nào cũng có ớt: Phát hiện mới cách làm tăng lợi ích gấp hàng trăm lần

Nhiều người ăn gì cũng phải có ớt mới ngon miệng. Không chỉ tạo vị cay hấp dẫn, ớt còn giúp tăng trao đổi chất, giảm đau và giảm viêm, yếu tố liên quan nhiều bệnh như tim mạch, tiểu đường, viêm khớp và ung thư.

Bữa cơm nào cũng có ớt: Phát hiện mới cách làm tăng lợi ích gấp hàng trăm lần

Bữa cơm nào cũng có ớt: Phát hiện mới cách làm tăng lợi ích gấp hàng trăm lần

Nhiều người ăn gì cũng phải có ớt mới ngon miệng. Không chỉ tạo vị cay hấp dẫn, ớt còn giúp tăng trao đổi chất, giảm đau và giảm viêm, yếu tố liên quan nhiều bệnh như tim mạch, tiểu đường, viêm khớp và ung thư.

Vụ ngộ độc nấm ở Sơn La, 1 người được xuất viện
Vụ ngộ độc nấm ở Sơn La, 1 người được xuất viện

VOV.VN - Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Sơn La cho biết, trong 4 người nhập viện do ngộ độc nấm tại bản Nà Hiên, xã Phiêng Pằn được điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai, ông Lò Văn Mớ vừa được xuất viện. 3 bệnh nhân còn lại đang tiếp tục điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai, sức khỏe tạm ổn định.

Vụ ngộ độc nấm ở Sơn La, 1 người được xuất viện

Vụ ngộ độc nấm ở Sơn La, 1 người được xuất viện

VOV.VN - Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Sơn La cho biết, trong 4 người nhập viện do ngộ độc nấm tại bản Nà Hiên, xã Phiêng Pằn được điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai, ông Lò Văn Mớ vừa được xuất viện. 3 bệnh nhân còn lại đang tiếp tục điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai, sức khỏe tạm ổn định.

ĐỜI SỐNG
XÃ HỘI
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
KINH TẾ
THỂ THAO
PODCAST
Ô tô
Dấu ấn VOV
Dinh dưỡng - món ngon
Cây thuốc
Ăn sạch sống khỏe