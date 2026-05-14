Thứ quả được ví như “vị thuốc đại bổ”, ăn vào tim khỏe, xương chắc, ngừa ung thư

Tăng cường miễn dịch, tốt cho xương khớp

Đậu bắp là nguồn cung cấp vitamin C và vitamin K dồi dào, hai yếu tố then chốt cho sức đề kháng và cấu trúc xương. Vitamin C giúp cơ thể tăng cường sản xuất bạch cầu để chống lại các tác nhân gây bệnh, trong khi vitamin K hỗ trợ quá trình hấp thụ canxi, giúp xương chắc khỏe và ngăn ngừa loãng xương. Việc bổ sung đậu bắp vào chế độ ăn giúp cơ thể bạn dẻo dai hơn và ít bị ốm vặt khi thời tiết thay đổi.

Có khả năng ngăn ngừa ung thư

Đậu bắp chứa các chất chống oxy hóa gọi là polyphenol, bao gồm vitamin A, vitamin C và một loại protein gọi là lectin, có thể ức chế sự phát triển của tế bào ung thư ở người. Các nghiên cứu sử dụng các hợp chất cô đặc từ đậu bắp cho thấy chúng ức chế sự phát triển của tế bào ung thư vú lên đến 63%. Tuy nhiên vẫn cần nghiên cứu thêm để có bằng chứng chắc chắn về đặc tính ngăn ngừa ung thư của đậu bắp.

Hỗ trợ sức khỏe tim mạch và não bộ

Polyphenol trong đậu bắp giúp giảm nguy cơ mắc các vấn đề về tim mạch và đột quỵ bằng cách ngăn ngừa cục máu đông và giảm tổn thương do gốc tự do. Chất chống oxy hóa trong đậu bắp cũng có thể có lợi cho não bộ bằng cách giảm viêm não.

Kiểm soát lượng đường trong máu

Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng đậu bắp có thể giúp kiểm soát lượng đường trong máu. Các nhà nghiên cứu tin rằng đậu bắp có thể giúp ngăn ngừa sự hấp thụ đường trong quá trình tiêu hóa. Theo hiều nghiên cứu khác, việc uống nước ngâm đậu bắp có thể hỗ trợ cải thiện độ nhạy insulin, giúp việc quản lý bệnh tiểu đường tuýp 2 trở nên dễ dàng và hiệu quả hơn.

Nuôi dưỡng đôi mắt sáng và làn da mịn màng

Hàm lượng vitamin A và các hợp chất chống oxy hóa như beta-carotene, lutein trong đậu bắp đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ thị lực. Những dưỡng chất này giúp ngăn ngừa đục thủy tinh thể và thoái hóa điểm vàng ở người cao tuổi. Bên cạnh đó, vitamin C trong đậu bắp kích thích sản sinh collagen, giúp phục hồi các mô da bị tổn thương, giảm mụn và giữ cho làn da luôn căng bóng, tràn đầy sức sống.

Hỗ trợ mẹ bầu và sự phát triển của thai nhi

Đối với phụ nữ đang mang thai, đậu bắp là nguồn cung cấp Folate (Vitamin B9) tự nhiên tuyệt vời. Folate là dưỡng chất thiết yếu giúp ngăn ngừa các dị tật bẩm sinh ở ống thần kinh của thai nhi và hỗ trợ quá trình hình thành tế bào mới. Thêm đậu bắp vào thực đơn thai kỳ không chỉ giúp mẹ bầu giảm bớt tình trạng táo bón thường gặp mà còn đảm bảo môi trường tốt nhất cho sự phát triển toàn diện của bé yêu ngay từ trong bụng mẹ.