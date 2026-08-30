Vị thuốc dân dã, cực tốt cho sức khoẻ không chăm vẫn mọc tốt đầy vườn

Giảm đau nhức xương khớp và nhức mỏi cơ thể

Lá lốt có tính ấm, vị nồng, giúp ấm trung tiêu, trừ lạnh và hỗ trợ lưu thông khí huyết hiệu quả. Nhờ chứa các hợp chất kháng viêm tự nhiên, sử dụng lá lốt qua các bài thuốc sắc uống hoặc ngâm chân nước lá lốt ấm giúp giảm nhanh cảm giác sưng đau, tê sần ngón chân ngón tay và cứng khớp ở người lớn tuổi hoặc người bị đau khớp khi thời tiết thay đổi.

Hỗ trợ hệ tiêu hóa và cải thiện chứng đầy bụng

Tinh dầu tự nhiên trong lá lốt có tác dụng kích thích đường ruột, làm dịu dạ dày và hỗ trợ xử lý các vấn đề tiêu hóa thường gặp. Dùng lá lốt trong các bữa ăn hàng ngày giúp giảm tình trạng đầy hơi, chướng bụng, ăn không tiêu và đi ngoài phân sống do nhiễm lạnh bụng.

Lá lốt chứa nhiều tinh dầu, alkaloid cùng các hợp chất chống oxy hóa mang lại vô vàn lợi ích cho sức khỏe. (Ảnh: VietNamNet)

Kháng khuẩn, chống viêm và bảo vệ răng miệng

Các hợp chất flavonoid và alkaloid trong lá lốt có khả năng kháng khuẩn, ngăn ngừa sự phát triển của vi khuẩn có hại trong khoang miệng. Việc đun nước lá lốt súc miệng hoặc giã nát kèm muối để ngậm hỗ trợ giảm đau nhức răng, chảy máu chân răng và mang lại hơi thở thơm tho tự nhiên.

Hỗ trợ kiểm soát và giảm đau do bệnh Gút (Gout)

Đặc tính chống viêm mạnh mẽ cùng khả năng hỗ trợ trung hòa và tăng cường đào thải acid uric qua đường tiết niệu giúp lá lốt trở thành vị thuốc hỗ trợ đắc lực cho người mắc bệnh gút. Việc sử dụng đúng cách giúp làm giảm tần suất các đợt đớn đau sưng tấy cấp tính ở các khớp.

Thúc đẩy làm lành vết thương ngoài da

Nhờ tác dụng sát trùng nhẹ và chống nhiễm trùng, lá lốt hỗ trợ xử lý các mụn nhọt, vết sưng ngứa hoặc mẩn ngứa ngoài da. Các hợp chất sinh học giúp nhanh chóng làm dịu vùng da bị tổn thương và đẩy nhanh quá trình tái tạo tế bào mới.

Tăng cường miễn dịch, tốt cho tim mạch

Các hợp chất hoạt tính sinh học trong lá lốt giúp tăng cường hệ miễn dịch tự nhiên của cơ thể, biến nó thành một loại thảo dược hỗ trợ phòng ngừa nhiễm trùng và duy trì sức đề kháng. Trong các bài thuốc dân gian, lá cây này thường được dùng để làm dịu các triệu chứng ho, đau họng và các triệu chứng giống hen suyễn, nhờ vào đặc tính làm dịu và kháng khuẩn của chúng

Ngoài ra, nghiên cứu cho thấy loại cây này có thể giúp điều hòa tuần hoàn máu và cải thiện chức năng mạch máu, góp phần vào sức khỏe tim mạch và cân bằng huyết áp tốt hơn.