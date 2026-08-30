English
/ SỨC KHỎE
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Vị thuốc dân dã, cực tốt cho sức khoẻ không chăm vẫn mọc tốt đầy vườn

Chủ Nhật, 05:45, 30/08/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Lá lốt không chỉ là loại rau gia vị quen thuộc tạo nên hương vị đặc trưng cho nhiều món ăn ngon mà còn là một vị thuốc dân gian quý giá. Theo y học cổ truyền và hiện đại, lá lốt chứa nhiều tinh dầu cùng các hợp chất chống oxy hóa mang lại vô vàn lợi ích cho sức khỏe.

Giảm đau nhức xương khớp và nhức mỏi cơ thể

Lá lốt có tính ấm, vị nồng, giúp ấm trung tiêu, trừ lạnh và hỗ trợ lưu thông khí huyết hiệu quả. Nhờ chứa các hợp chất kháng viêm tự nhiên, sử dụng lá lốt qua các bài thuốc sắc uống hoặc ngâm chân nước lá lốt ấm giúp giảm nhanh cảm giác sưng đau, tê sần ngón chân ngón tay và cứng khớp ở người lớn tuổi hoặc người bị đau khớp khi thời tiết thay đổi.

Hỗ trợ hệ tiêu hóa và cải thiện chứng đầy bụng

Tinh dầu tự nhiên trong lá lốt có tác dụng kích thích đường ruột, làm dịu dạ dày và hỗ trợ xử lý các vấn đề tiêu hóa thường gặp. Dùng lá lốt trong các bữa ăn hàng ngày giúp giảm tình trạng đầy hơi, chướng bụng, ăn không tiêu và đi ngoài phân sống do nhiễm lạnh bụng.

vi thuoc dan da, cuc tot cho suc khoe khong cham van moc tot day vuon hinh anh 1
Lá lốt chứa nhiều tinh dầu, alkaloid cùng các hợp chất chống oxy hóa mang lại vô vàn lợi ích cho sức khỏe. (Ảnh: VietNamNet)

Kháng khuẩn, chống viêm và bảo vệ răng miệng

Các hợp chất flavonoid và alkaloid trong lá lốt có khả năng kháng khuẩn, ngăn ngừa sự phát triển của vi khuẩn có hại trong khoang miệng. Việc đun nước lá lốt súc miệng hoặc giã nát kèm muối để ngậm hỗ trợ giảm đau nhức răng, chảy máu chân răng và mang lại hơi thở thơm tho tự nhiên.

Hỗ trợ kiểm soát và giảm đau do bệnh Gút (Gout)

Đặc tính chống viêm mạnh mẽ cùng khả năng hỗ trợ trung hòa và tăng cường đào thải acid uric qua đường tiết niệu giúp lá lốt trở thành vị thuốc hỗ trợ đắc lực cho người mắc bệnh gút. Việc sử dụng đúng cách giúp làm giảm tần suất các đợt đớn đau sưng tấy cấp tính ở các khớp.

Thúc đẩy làm lành vết thương ngoài da

Nhờ tác dụng sát trùng nhẹ và chống nhiễm trùng, lá lốt hỗ trợ xử lý các mụn nhọt, vết sưng ngứa hoặc mẩn ngứa ngoài da. Các hợp chất sinh học giúp nhanh chóng làm dịu vùng da bị tổn thương và đẩy nhanh quá trình tái tạo tế bào mới.

Tăng cường miễn dịch, tốt cho tim mạch

Các hợp chất hoạt tính sinh học trong lá lốt giúp tăng cường hệ miễn dịch tự nhiên của cơ thể, biến nó thành một loại thảo dược hỗ trợ phòng ngừa nhiễm trùng và duy trì sức đề kháng. Trong các bài thuốc dân gian, lá cây này thường được dùng để làm dịu các triệu chứng ho, đau họng và các triệu chứng giống hen suyễn, nhờ vào đặc tính làm dịu và kháng khuẩn của chúng

Ngoài ra, nghiên cứu cho thấy loại cây này có thể giúp điều hòa tuần hoàn máu và cải thiện chức năng mạch máu, góp phần vào sức khỏe tim mạch và cân bằng huyết áp tốt hơn.

CTV Thu Phương/VOV.VN (Biên dịch)
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Hạt hướng dương tốt nhưng ăn bao nhiêu là đủ?
Hạt hướng dương tốt nhưng ăn bao nhiêu là đủ?

VOV.VN - Hạt hướng dương giàu chất béo không bão hòa, vitamin và khoáng chất nhưng cũng chứa nhiều năng lượng. Ăn đúng lượng giúp bổ sung dinh dưỡng mà hạn chế nguy cơ dư thừa calo và tăng cân.

Hạt hướng dương tốt nhưng ăn bao nhiêu là đủ?

Hạt hướng dương tốt nhưng ăn bao nhiêu là đủ?

VOV.VN - Hạt hướng dương giàu chất béo không bão hòa, vitamin và khoáng chất nhưng cũng chứa nhiều năng lượng. Ăn đúng lượng giúp bổ sung dinh dưỡng mà hạn chế nguy cơ dư thừa calo và tăng cân.

Thảo dược quý cực tốt cho sức khỏe nhưng nhiều người chỉ trồng làm cảnh
Thảo dược quý cực tốt cho sức khỏe nhưng nhiều người chỉ trồng làm cảnh

VOV.VN - Cây hương thảo từ lâu đã là loại gia vị cao cấp mang đến hương thơm nồng nàn đặc trưng cho các món ăn nổi tiếng trên thế giới. Tuy nhiên, không chỉ dừng lại ở vai trò ẩm thực, hương thảo còn được mệnh danh là "thảo dược quý" với loạt công dụng bất ngờ cho sức khỏe.

Thảo dược quý cực tốt cho sức khỏe nhưng nhiều người chỉ trồng làm cảnh

Thảo dược quý cực tốt cho sức khỏe nhưng nhiều người chỉ trồng làm cảnh

VOV.VN - Cây hương thảo từ lâu đã là loại gia vị cao cấp mang đến hương thơm nồng nàn đặc trưng cho các món ăn nổi tiếng trên thế giới. Tuy nhiên, không chỉ dừng lại ở vai trò ẩm thực, hương thảo còn được mệnh danh là "thảo dược quý" với loạt công dụng bất ngờ cho sức khỏe.

4 dấu hiệu cảnh báo ung thư vú, phụ nữ trẻ cũng cần lưu ý
4 dấu hiệu cảnh báo ung thư vú, phụ nữ trẻ cũng cần lưu ý

VOV.VN - Ung thư vú có thể xuất hiện ở phụ nữ trẻ, trong đó nhiều trường hợp đến viện khi bệnh đã tiến triển do chủ quan với những dấu hiệu bất thường của cơ thể.

4 dấu hiệu cảnh báo ung thư vú, phụ nữ trẻ cũng cần lưu ý

4 dấu hiệu cảnh báo ung thư vú, phụ nữ trẻ cũng cần lưu ý

VOV.VN - Ung thư vú có thể xuất hiện ở phụ nữ trẻ, trong đó nhiều trường hợp đến viện khi bệnh đã tiến triển do chủ quan với những dấu hiệu bất thường của cơ thể.

6 loại rau lá xanh nên ăn mỗi tuần để hỗ trợ chống viêm
6 loại rau lá xanh nên ăn mỗi tuần để hỗ trợ chống viêm

VOV.VN - Rau lá xanh chứa nhiều chất chống oxy hóa và hợp chất có lợi, có thể góp phần giảm viêm mạn tính và bảo vệ sức khỏe.

6 loại rau lá xanh nên ăn mỗi tuần để hỗ trợ chống viêm

6 loại rau lá xanh nên ăn mỗi tuần để hỗ trợ chống viêm

VOV.VN - Rau lá xanh chứa nhiều chất chống oxy hóa và hợp chất có lợi, có thể góp phần giảm viêm mạn tính và bảo vệ sức khỏe.

ĐỜI SỐNG
XÃ HỘI
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
KINH TẾ
THỂ THAO
PODCAST
Ô tô
Dấu ấn VOV
Dinh dưỡng - món ngon
Cây thuốc
Ăn sạch sống khỏe