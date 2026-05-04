  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Vụ hàng chục người nâng xe buýt cứu cô gái ở Hà Nội: Sức khoẻ nạn nhân giờ ra sao?

Thứ Hai, 14:02, 04/05/2026
VOV.VN - Người phụ nữ nhập viện trong tình trạng đa chấn thương sau tai nạn va chạm xe buýt, hàng chục người nâng xe cứu ở Hà Nội, bệnh nhân gãy xương đòn, tổn thương khung chậu và đang được theo dõi chấn thương bàng quang, niệu đạo, sọ não.

Sáng 4/5, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã tiếp nhận chị Đ.T.H.G (sinh năm 1991, Phù Đổng, Hà Nội) trong tình trạng đa chấn thương sau tai nạn giao thông nghiêm trọng bị mắc kẹt dưới gầm xe buýt được khoảng hơn 10 người nâng xe cứu thoát.

Chị G. hiện được điều trị tại Bệnh viện Việt Đức. (Ảnh: BVCC)

Nạn nhân nhập viện trong tình trạng tỉnh táo nhưng đau toàn bộ vùng hố chậu, vùng đùi và cẳng chân bên trái. Trên cơ thể có các vết xây xước ở vùng mắt, đuôi mắt bên trái, chân và hông trái. Trước đó, lực lượng cứu nạn đã tiêm thuốc giảm đau cho chị G. ngay trên xe cấp cứu.

Qua thăm khám ban đầu, người bệnh được xác định gãy xương đòn trái, chấn thương khung chậu, gãy ngành ngồi mu, chậu mu hai bên.

Sau khi thăm khám và hội chẩn khẩn cấp, các bác sĩ đã chỉ định theo dõi chấn thương bàng quang, niệu đạo, chấn thương sọ não, hàm mặt. Hiện tại, người bệnh đang được tiếp tục điều trị và theo dõi tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Khoảng hơn 10 người dân nâng xe buýt để cứu nạn nhân mắc kẹt dưới gầm xe. (Ảnh: Viết Trường)

Như VOV đã đưa tin, khoảng 6h50 sáng ngày 4/5 tại khu vực ngã tư Nguyễn Sơn – Nguyễn Văn Cừ (phường Bồ Đề, TP Hà Nội), một xe buýt mang biển kiểm soát 29E-208.xx khi đang lưu thông đã xảy ra va chạm với xe máy do một người phụ nữ điều khiển.

Cú va chạm khiến cả phương tiện và nữ tài xế xe máy bị cuốn vào gầm xe buýt. Ngay sau khi nhận được tin báo, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 5 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) đã cử cán bộ đến hiện trường, phối hợp với công an phường sở tại tổ chức phân luồng giao thông, đồng thời triển khai các biện pháp cứu nạn.

Một cán bộ CSGT tại hiện trường cho biết: “Do nạn nhân bị kẹt dưới gầm xe buýt, lực lượng chức năng đã phối hợp với người dân xung quanh để nâng nghiêng phương tiện, nhanh chóng đưa nạn nhân ra ngoài an toàn”.

Hình ảnh tại hiện trường cho thấy, có khoảng hơn 10 người đi đường đã cùng lực lượng chức năng hợp sức nâng xe buýt, tạo khoảng trống để giải cứu người bị nạn. Nhờ đó, nạn nhân được đưa ra ngoài trong tình trạng tỉnh táo.

Đến khoảng 7h20 cùng ngày, hiện trường vụ việc được giải phóng. Nữ tài xế xe máy sau đó được đưa đến cơ sở y tế để kiểm tra và điều trị.

Đại diện lực lượng chức năng cho biết, các bên liên quan đã được hỗ trợ kịp thời, không xảy ra hậu quả nghiêm trọng về người. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Linh Thương/VOV.VN
Tag: xe buýt tai nạn xe buýt tai nạn giao thông Hà Nội xe máy CSGT cứu nạn ngã tư Nguyễn Văn Cừ phường Bồ Đề an toàn giao thông xử lý tai nạn
95 người tử vong do tai nạn giao thông trong 4 ngày nghỉ lễ 30/4-1/5
95 người tử vong do tai nạn giao thông trong 4 ngày nghỉ lễ 30/4-1/5

VOV.VN - Theo thống kê của Cục Cảnh sát giao thông, trong 4 ngày nghỉ lễ, từ 30/4 đến 3/5, trên cả nước xảy ra 177 vụ tai nạn giao thông, làm chết 95 người, bị thương 114 người.

Tai nạn liên tiếp, cao tốc TP.HCM - Long Thành kẹt cứng phương tiện ngày cuối lễ

VOV.VN - Hai vụ tai nạn liên tiếp trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây khiến dòng xe hướng về TP.HCM ùn ứ kéo dài nhiều kilomet. Dù lực lượng chức năng đã nỗ lực phân luồng, giao thông vẫn kẹt cứng do lượng phương tiện đổ về quá đông trong ngày cuối kỳ nghỉ lễ.

Xe tải gặp nạn khi đổ đèo Vi Ô Lắc trong đêm, 2 người tử vong

VOV.VN - Một xe tải chở 3 người, lưu thông trong đêm trên Quốc lộ 24, khi đổ đèo Vi Ô Lắc, đoạn qua xã Ba Vì, tỉnh Quảng Ngãi bất ngờ lao vào vách núi rồi lật tại khu vực chân đèo, 2 người tử vong tại chỗ, 1 người bị thương.

