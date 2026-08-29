400 tàu hàng cùng 6.000 thủy thủ vẫn bị mắc kẹt tại eo biển Hormuz

Thông tin do Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) công bố hôm qua, tròn 6 tháng kể từ khi chiến tranh Mỹ-Israel-Iran bùng phát và eo Hormuz bị phong tỏa. Tổng thư ký IMO, ông Arsenio Dominguez đồng thời cho biết tuyến vận tải chiến lược của thế giới ghi nhận ít nhất 70 cuộc tấn công, khiến 19 thủy thủ thiệt mạng.

Một tàu hàng tại eo biển Hormuz, ngoài khơi tỉnh Musandam của Oman. (Ảnh: Reuters)

Thế bế tắc kéo dài tại eo Hormuz đã gây nhiều hệ lụy nghiêm trọng cho các cộng đồng và nền kinh tế trên toàn thế giới. Người đứng đầu IMO kêu gọi các bên liên quan, các nước thành viên Liên hợp quốc và toàn ngành công nghiệp hàng hải, làm mới ý chí chính trị để khôi phục tự do lưu thông qua eo Hormuz.

Eo Hormuz là tuyến vận tải dầu chiến lược của thế giới, chiếm khoảng 20% tổng giao dịch dầu thô toàn cầu. Sau khi Mỹ và Israel phát động chiến tranh chống Iran cuối tháng 2, Tehran đã khóa chặt eo biển này để trả đũa. Động thái của Iran khiến hơn 2.000 tàu hàng cùng khoảng hơn 20.000 thủy thủ thuộc nhiều quốc tịch khác nhau, bị mắc kẹt. Liên hợp quốc cùng các bên liên quan đã tiến hành nhiều nỗ lực để giải cứu tàu hàng và thủy thủ, song chưa mang lại hiệu quả.

Cho đến ngày hôm qua, Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) vẫn tuyên bố kiểm soát hoàn toàn eo Hormuz, thẳng thừng bác thông báo của quân đội Mỹ về việc lưu thông qua tuyến vận tải này đã được mở lại.