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892 dư chấn sau động đất ở Tây Tạng (Trung Quốc)

Thứ Bảy, 18:52, 24/10/2026
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VOV.VN - Chỉ trong 24 giờ qua, Trung Quốc tiếp tục ghi nhận thêm 391 dư chấn sau trận động đất mạnh 7 độ ở Khu tự trị Tây Tạng đêm 22/10, đưa tổng số dư chấn lên 892 lần.


Theo thông tin cập nhật vào trưa nay (24/10) trên tài khoản Weibo chính thức của Trung tâm Mạng lưới Động đất Trung Quốc, lại có thêm 391 dư chấn được ghi nhận trong vòng 24 giờ qua.

Như vậy, tính đến 12 giờ trưa nay, tổng cộng có 892 dư chấn đã được ghi nhận sau trận động đất 7 độ richter ở Ba Thanh, Na Khúc, Tây Tạng đêm 22/10. Trong đó, 851 dư chấn dưới 3 độ, 33 dư chấn từ 3,0 đến 3,9 độ và 8 dư chấn từ 4,0 đến 4,9 độ richter. Dư chấn lớn nhất ghi nhận được cho đến thời điểm hiện tại mạnh 4,5 độ richter.

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Một khu tái định cư nằm ở độ cao hơn 4.600m tại huyện Ba Thanh ngày 24/10 - Ảnh: China News

Đây là trận động đất mạnh nhất xảy ra tại khu vực cao nguyên Thanh Hải - Tây Tạng trong hơn 5 năm qua, cũng là trận động đất có cường độ lớn nhất tại Trung Quốc tính từ đầu năm đến nay. Thảm họa đã khiến 16 người thiệt mạng, 76 người bị thương.

Chiều 23/10, hãng thông tấn Tân Hoa dẫn thông tin từ Ban chỉ huy khẩn cấp tiền phương ở huyện Ba Thanh – nơi được xác định là tâm chấn – cho biết, sau 3 đợt rà soát từng hộ gia đình, chưa phát hiện trường hợp nào mất tích. Cùng ngày, Văn phòng Ủy ban Phòng chống, giảm nhẹ và cứu trợ thiên tai Khu tự trị Tây Tạng đã nâng mức ứng phó khẩn cấp cứu trợ thiên tai tại đây lên cấp II.

Chính quyền thành phố Na Khúc cùng các đơn vị thành viên thuộc ủy ban này đã triển khai các hoạt động cứu hộ, cứu nạn khẩn cấp theo chức năng và nhiệm vụ, với mục tiêu giảm thiểu tối đa thiệt hại về người và tài sản, đảm bảo các nhu cầu sinh hoạt cơ bản cho người dân bị ảnh hưởng và duy trì ổn định xã hội tại các khu vực chịu thiên tai.

Bích Thuận/VOV-Bắc Kinh
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