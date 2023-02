Australia cân nhắc cấm sử dụng camera Trung Quốc

Australia lo ngại về camera của Trung Quốc

VOV.VN - Tại Australia đang xuất hiện sự lo ngại về an ninh do sử dụng các camera do công ty của Trung Quốc sản xuất sau khi phát hiện có gần 1000 camera của Trung Quốc được lắp đặt tại nhiều tòa nhà chính phủ ở nước này.