Dấu hiệu Iran xem xét điều chỉnh chính sách hạt nhân

Ông Araghchi tuyên bố rằng kho dự trữ urani làm giàu của Iran sẽ được sử dụng tùy theo nhu cầu, “dù nhu cầu đó được định nghĩa như thế nào đi chăng nữa”. Phát biểu này được đưa ra trong bối cảnh xuất hiện những đồn đoán về khả năng thay đổi học thuyết hạt nhân lâu nay của Iran.

Tên lửa Iran. Ảnh: Saeedi.

Những bình luận của ông Araghchi trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông Iran hôm 21/11/2026 đã làm dấy lên suy đoán rằng Iran có thể đang từ bỏ chính sách giới hạn chương trình hạt nhân trong phạm vi dân sự, giữa lúc căng thẳng với Mỹ vẫn tiếp diễn.

Theo Al Jazeera, tương lai chương trình hạt nhân của Iran đã trở thành một điểm gây tranh cãi lớn trong các nỗ lực chấm dứt xung đột. Phía Washington khẳng định rằng trước khi đồng ý về một lệnh ngừng bắn toàn diện, họ cần có những đảm bảo rằng Iran sẽ không bao giờ phát triển vũ khí hạt nhân.

Vậy, liệu chính sách hạt nhân của Iran có đang thay đổi, và điều đó có thể tác động thế nào lên cuộc xung đột Mỹ - Iran hiện nay?

Trong chính sách hạt nhân chính thức của Iran hiện nay, nước này luôn khẳng định nhất quán rằng chương trình hạt nhân của mình chỉ phục vụ các mục đích hòa bình, chẳng hạn như sản xuất điện, nghiên cứu y tế và nông nghiệp.

Chính sách này được củng cố bởi một sắc lệnh tôn giáo (fatwa) có từ nhiều thập kỷ trước, do cố Lãnh tụ tối cao Đại giáo chủ Ali Khamenei ban hành, trong đó nghiêm cấm việc phát triển vũ khí hạt nhân.

Tuy nhiên, Iran cũng khẳng định rằng họ có quyền làm giàu urani cho các mục đích nêu trên theo Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT) - hiệp ước mà Iran đã tham gia từ năm 1970. Tehran gọi quyền này là vấn đề “không thể thương lượng”.

Ông Araghchi và các quan chức khác đã phát biểu những gì?

Trong một cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn nhà nước Iran IRNA vào ngày 21/11, Ngoại trưởng Araghchi tái khẳng định rằng kho dự trữ vật liệu hạt nhân đã làm giàu của Iran sẽ vẫn được giữ lại trong nước.

Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) ước tính rằng vào năm 2025 (trước khi Israel thực hiện các cuộc tấn công vào Iran vào tháng 6 cùng năm), Iran sở hữu khoảng 440 kg urani được làm giàu ở mức khoảng 60%. Mức này tuy chưa đạt đến ngưỡng 90% cần thiết để chế tạo vũ khí hạt nhân, nhưng lại là mức mà từ đó việc đạt tới ngưỡng 90% sẽ diễn ra nhanh hơn nhiều. Con số này cũng vượt xa mức khoảng 3% cần thiết cho mục đích sản xuất năng lượng.

Trong cuộc phỏng vấn, ông Araghchi cho biết số vật liệu này “sẽ được sử dụng tùy theo nhu cầu của chúng tôi, bất kể nhu cầu đó được định nghĩa như thế nào”.

Ông Araghchi cũng đề cập đến một cuộc tranh luận đang diễn ra giữa các nhà lập pháp và quan chức Iran về việc thay đổi học thuyết hạt nhân của nước này, đồng thời cho biết các bên trong cuộc tranh luận đều có “những lập luận mạnh mẽ”.

“Đây là một cuộc tranh luận chiến lược quan trọng, và việc xem xét vấn đề này một cách nghiêm túc là điều hoàn toàn bình thường, bởi nó liên quan trực tiếp đến lợi ích và an ninh quốc gia”, ông Araghchi nói. Ông cho biết thêm, những người ủng hộ cải cách lập luận rằng cách tiếp cận hiện tại của Iran (không phát triển vũ khí hạt nhân) đã “thất bại trong việc bảo vệ” các cơ sở hạt nhân của đất nước, vốn đã trở thành mục tiêu tấn công của các lực lượng Mỹ và Israel trong cả năm 2025 và 2026.

Tuy nhiên, ông Araghchi thừa nhận rằng bất kỳ thay đổi chính thức nào đối với chính sách này cũng sẽ dẫn đến “những hệ quả sâu rộng”. Nhà ngoại giao khẳng định: “Hiện tại, học thuyết của chúng tôi vẫn chưa thay đổi và lập trường chính thức của chúng tôi vẫn như cũ”.

Các quan chức Iran khác cũng đã lên tiếng về khả năng xem xét lại học thuyết hạt nhân của quốc gia này. Đầu tháng 11, quan chức an ninh Mohsen Rezaei cho biết “đang có một cuộc thảo luận về việc liệu chúng ta có muốn tiếp tục tuân theo học thuyết hạt nhân trước đây hay không trong trường hợp một cuộc chiến tranh mới nổ ra”, mặc dù ông cũng nhấn mạnh rằng Tehran vẫn chưa thực hiện bất kỳ thay đổi nào. Vào ngày 12/11, Hội đồng Chuyên gia Iran - cơ quan có thẩm quyền bổ nhiệm Lãnh đạo tối cao, tuyên bố rằng việc xem xét lại “học thuyết quốc phòng của đất nước và thiết lập khả năng răn đe cần thiết đã trở thành những yêu cầu cấp bách không thể tránh khỏi”.

Ali Fathollah-Nejad, một nhà khoa học chính trị người Đức gốc Iran, hiện là giám đốc Trung tâm Trung Đông và trật tự toàn cầu (CMEG), chia sẻ với Al Jazeera rằng động thái này từ Hội đồng Chuyên gia “dường như đánh dấu lần đầu tiên một thể chế cầm quyền tán thành quan điểm này”.

Một cơ sở hạt nhân của Iran. Ảnh: AP.

Tại sao Mỹ - Israel cho rằng Iran đang phát triển vũ khí hạt nhân?

Ngoài việc là quốc gia ký kết Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT) vào năm 1970, Iran cũng từng tuân thủ thỏa thuận hạt nhân đạt được với Mỹ và các cường quốc khác vào năm 2015 - có tên gọi Kế hoạch Hành động toàn diện chung (JCPOA). Thỏa thuận này yêu cầu Iran giới hạn việc làm giàu urani xuống mức rất thấp và chấp nhận các hoạt động thanh sát.

Tuy nhiên, sau khi Washington rút khỏi thỏa thuận vào năm 2018 dưới thời chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump, Tehran đã quay trở lại đẩy mạnh chương trình hạt nhân của mình và từ bỏ các hạn chế từng được quy định trong thỏa thuận.

Vào tháng 6/2025, Hội đồng thống đốc Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) tuyên bố rằng Iran không còn tuân thủ các cam kết về các biện pháp bảo đảm an toàn hạt nhân quốc tế. Tehran bác bỏ báo cáo này và cáo buộc IAEA tạo cớ cho các cuộc tấn công của Mỹ và Israel nhắm vào các cơ sở hạt nhân của Iran, bao gồm Fordow, Natanz và Isfahan, chỉ vài ngày sau đó, trong cuộc chiến kéo dài 12 ngày.

Vào tháng 3/2026, người đứng đầu IAEA, ông Rafael Grossi, cho biết ít nhất 200 kg vật liệu đã làm giàu của Iran được cho là vẫn còn sau các cuộc tấn công của Mỹ và Israel, và có khả năng đang được chôn giấu dưới lòng đất tại hoặc gần cơ sở hạt nhân Isfahan.

Kể từ đó, ông Grossi cho biết IAEA không thể xác minh số lượng hoặc vị trí của số vật liệu đã làm giàu này do không được tiếp cận hiện trường.

IAEA gọi mức độ làm giàu hạt nhân của Iran là “vấn đề gây quan ngại nghiêm trọng”, trong khi Mỹ coi đây là bằng chứng cho thấy Iran đang theo đuổi vũ khí hạt nhân, bất chấp các tuyên bố chính thức ngược lại từ phía Tehran.

“Nếu không muốn có vũ khí hạt nhân, tại sao lại cần nhiên liệu làm giàu ở mức 60%?”, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance phát biểu trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin Reuters vào tháng 10. “Và nếu muốn chứng tỏ cam kết không chế tạo vũ khí hạt nhân, thì đừng sản xuất nhiên liệu làm giàu ở mức độ cao như vậy. Đó là vấn đề ngưỡng rất cơ bản”.

Tổng thống Trump đã nhiều lần khẳng định rằng Iran tuyệt đối không được phép phát triển vũ khí hạt nhân.

Các quan chức tại Israel, quốc gia được cho là sở hữu vũ khí hạt nhân dù chưa bao giờ chính thức thừa nhận, cũng từ lâu cáo buộc Iran đang theo đuổi mục tiêu chế tạo vũ khí hạt nhân. “Chế độ Iran, vốn tìm cách xóa sổ Israel, đang một lần nữa nỗ lực khôi phục chương trình hạt nhân của mình”, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu phát biểu vào tuần trước. “Chúng ta phải loại bỏ mối đe dọa hiện hữu này một lần và mãi mãi”.

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Liệu Iran có chính thức đảo ngược chính sách không phát triển vũ khí hạt nhân?

Điều này vẫn còn phải chờ xem, nhưng theo Rouzbeh Parsi - một chuyên gia phân tích về Iran và là nhà nghiên cứu tại Khoa Nghiên cứu lịch sử và nhân quyền thuộc Đại học Lund, thì khả năng này “hoàn toàn có thể xảy ra”.

Ông cho biết, cuộc chiến do Mỹ và Israel phát động chống lại Iran vào tháng 2/2026 “đã thay đổi đáng kể mọi tính toán tại Tehran”. Hiện nay, các cuộc thảo luận cởi mở hơn đang diễn ra về việc liệu có nên xem xét lại lệnh cấm vũ khí hạt nhân - vốn được cố Đại giáo chủ Iran đặt ra trước đây, hay không.

Chuyên gia Parsi nhận định: “Trước đây, quan điểm rút khỏi Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT) và hướng tới việc sở hữu vũ khí hạt nhân chỉ là ý kiến ​​thiểu số, nhưng giờ đây, điều đó đã trở thành một khả năng có thể xảy ra, mặc dù tất cả các bên chủ chốt vẫn đang lên tiếng cảnh báo về việc này. Đây chưa phải là một quyết định chính thức, mà là dấu hiệu cho thấy khái niệm răn đe đang được xem xét lại trong bối cảnh cuộc chiến hiện nay”.

Simon Mabon, giáo sư chính trị quốc tế tại Đại học Lancaster, chia sẻ với Al Jazeera rằng một “lý do phòng thủ mang tính hợp lý” cho sự thay đổi tiềm tàng trong chính sách hạt nhân của Iran đang dần xuất hiện tại quốc gia này. Tuy nhiên, ông cũng lưu ý rằng một bước chuyển như vậy sẽ gây ra nhiều vấn đề về mặt pháp lý và đạo đức.

Ông Mabon giải thích: “Nếu xét theo logic hạt nhân truyền thống, vũ khí hạt nhân đóng vai trò phòng thủ rất mạnh mẽ trong việc ngăn chặn hành động từ một quốc gia khác. Trong bối cảnh những sự kiện vừa qua, đây có thể coi là một lập luận rất logic đối với phía Iran”.

“Tất nhiên, điều này vô cùng đáng quan ngại”, giáo sư Mabon nói thêm. “Nó đi ngược lại cả các điều khoản lẫn tinh thần của Hiệp ước NPT, đồng nghĩa với việc Iran sẽ phải rút khỏi hiệp ước này”.

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Fathollah-Nejad, giám đốc CMEG, cho biết hiện đang tồn tại những chia rẽ sâu sắc trong chính phủ Iran liên quan đến định hướng cho chương trình hạt nhân của nước này. Theo Fathollah-Nejad, các nhà lập pháp theo đường lối cứng rắn và các nhà lãnh đạo tôn giáo coi các nguồn lực hạt nhân và tên lửa của Iran là yếu tố “không thể thiếu” đối với “an ninh chế độ và khả năng răn đe”. Trong khi đó, một nhóm khác, bao gồm cả cựu Ngoại trưởng Mohammad Javad Zarif, lại phản đối việc phát triển vũ khí hạt nhân, với lập luận rằng điều này “gần như chắc chắn” sẽ dẫn đến các cuộc tấn công mới từ Mỹ và Israel.

Ông cho biết thêm, hiện tại, Iran đang “vận dụng chiêu mơ hồ” trong chính sách hạt nhân của mình.

Tác động lên đàm phán Mỹ - Iran

Fathollah-Nejad nhận định rằng, bất kỳ sự thay đổi nào trong học thuyết hạt nhân của Iran cũng sẽ trực tiếp đi ngược lại “mục tiêu quan trọng nhất” của Mỹ trong cuộc xung đột này, đó là đạt được các nhượng bộ về hạt nhân từ Tehran.

Mỹ khẳng định Iran phải đưa ra các cam kết về hạt nhân ngay từ đầu bất kỳ cuộc đàm phán nào; ngược lại, Iran yêu cầu phải đáp ứng đủ 7 điều kiện mà nước này đã nêu, bao gồm dỡ bỏ phong tỏa, khôi phục quyền tiếp cận các tài sản bị đóng băng và chấm dứt mọi hành động thù địch trên tất cả các mặt trận, rồi mới bắt đầu thảo luận về chương trình hạt nhân.

Giáo sư Mabon cho rằng một sự thay đổi trong chính sách hạt nhân của Iran “sẽ tác động mạnh mẽ đến cách Mỹ và Israel nhìn nhận giai đoạn tiếp theo của cuộc xung đột”, trong đó phía Israel nhiều khả năng sẽ coi đây là lý do để “quay trở lại với vũ lực”.

“Đó chính là lúc những mối nguy hiểm khác bắt đầu xuất hiện”, giáo sư Mabon nói thêm. “Sự thay đổi trong học thuyết của Iran, dù được chủ đích đưa ra như một bước điều chỉnh mang tính phòng thủ, vẫn có thể dễ dàng bị hiểu nhầm thành hành động mang tính tấn công”. Ông nhận định “đây là một thời điểm vô cùng, vô cùng nguy hiểm”.

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