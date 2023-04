Australia kêu gọi các quốc đảo Thái Bình Dương đoàn kết giữa sự cạnh tranh Mỹ-Trung

Trong bài phát biểu trước Quốc hội New Caledonia ngày 20/4, Ngoại trưởng Australia Penny Wong đã nhấn mạnh, các nước khu vực Thái Bình Dương đang phải đối mặt với những thách thức lớn từ biến đổi khí hậu, phục hồi kinh tế sau đại dịch Covid-19 và đặc biệt là cuộc cạnh tranh địa chiến lược ngày càng gay gắt giữa Mỹ và Trung Quốc. Trong bối cảnh đó, Australia mong muốn Diễn đàn Quần đảo Thái Bình Dương sẽ là trung tâm để đoàn kết và bảo vệ lợi ích chung của các quốc gia khu vực, trong đó có Australia và New Caledonia.

Ngoại trưởng Australia Penny Wong phát biểu trước Quốc hội New Caledonia ngày 20/4. Nguồn: RNZ

Diễn đàn Quần đảo Thái Bình Dương hiện là khối ngoại giao chính của khu vực, gồm 18 thành viên, trong đó có Australia, đã bác bỏ nỗ lực của Trung Quốc nhằm thuyết phục 10 quốc đảo Thái Bình Dương ký một thỏa thuận an ninh và thương mại chung với TQ vào năm 2022.

Chuyến thăm của Ngoại trưởng Penny Wong tới New Caledonia, một lãnh thổ tự trị thuộc Pháp diễn ra đúng dịp phe ủng hộ New Caledonia độc lập khỏi Pháp đang thúc đẩy chính phủ ký kết một thoả thuận an ninh riêng với Trung Quốc. Đồng thời, trong khu vực Nam Thái Bình Dương, Nhóm Mũi nhọn Melanesian (MSG) gồm Vanuatu, Fiji, Papua New Guinea và đảng ủng hộ độc lập hàng đầu của New Caledonia do Tổng thống Louis Mapou đứng đầu , cũng đang thúc đẩy việc thành lập một khuôn khổ an ninh tiểu vùng có liên quan với Trung Quốc.

Tổng thống New Caledonia, Louis Mapou, một nhà lãnh đạo bản địa ủng hộ New Caledonia độc lập khỏi Pháp, thuộc Mặt trận Giải phóng Xã hội chủ nghĩa Kanak (FLNKS), một liên minh chính trị gắn bó chặt chẽ với Nhóm mũi nhọn Melanesian, đã khẳng định, New Caledonia đang đàm phán để trở thành thành viên liên kết của MSG và xác nhận khuôn khổ an ninh đang được thảo luận giữa các thành viên. Ngoài ra, New Caledonia sẵn sàng thảo luận với bất kỳ quốc gia nào, kể cả Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản... vì lợi ích quốc gia./.