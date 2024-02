Australia kêu gọi Mỹ và Anh cho phép Julian Assange quay về nước này

Australia ghi nhận năm 2023 là năm nóng thứ 8 lịch sử

VOV.VN - Cơ quan thời tiết Australia cho hay, năm 2023 được ghi nhận là năm nắng nóng thứ 8 trong lịch sử, do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu khiến nhiệt độ trung bình tăng gần 1 độ C so với mức trung bình giai đoạn 1961-1990.