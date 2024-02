Australia và Anh ký thỏa thuận về an toàn, an ninh mạng

Bộ trưởng Truyền thông Australia Michelle Rowland hôm nay (21/2) ra thông báo cho biết, Australia và Anh vừa ký biên bản ghi nhớ về an toàn, an ninh mạng. Theo đó, hai nước nhất trí sẽ thúc đẩy hợp tác trong việc triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn, an ninh mạng bao gồm quản lý các nội dung trái pháp luật, các biện pháp an toàn đối với trẻ em, đảm bảo các nội dung phù hợp với từng lứa tuổi, việc ứng dụng các công nghệ ngăn chặn bạo lực giới, xác định các tác động tiêu cực của sự thay đổi nhanh chóng của công nghệ như trí tuệ nhân tạo.

Trong thỏa thuận này, hai nước cũng chia sẻ cam kết về việc đảm bảo nhân quyền, các quyền tự do cơ bản, dân chủ và tinh thần thượng tôn pháp luật. Bên cạnh đó, Australia và Anh cũng cam kết sẽ hợp tác chặt chẽ hơn, gặp gỡ thường xuyên hơn và phối hợp trong các thỏa thuận song phương và đa phương, tham gia nghiên cứu chung và làm việc với các doanh nghiệp để giải quyết các thách thức mà các công nghệ tiên tiến mang lại.

Bộ trưởng Truyền thông Australia Michelle Rowland. Nguồn: Alex Ellinghausen

Bộ trưởng Truyền thông Australia Michelle Rowland khẳng định, Australia và Anh đều là hai quốc gia có nhiều quan điểm chung và kiên quyết trong việc đảm bảo an toàn, an ninh mạng nên việc hợp tác trong lĩnh vực này sẽ giúp hai nước bảo vệ công dân tốt hơn mà không cản trở tới sự đổi mới và tiến bộ trong nền kinh tế, xã hội cũng như sự phát triển của từng cá nhân.