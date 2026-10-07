Bạo lực lại tiếp tục gia tăng tại khu vực Bờ Tây

Theo một quan chức Palestine, những người định cư Israel hôm qua (6/10) đã đốt cháy 4 chiếc xe tại làng Aqraba, phía Nam Nablus thuộc Bờ Tây. Vụ tấn công cũng gây thiệt hại đối với tài sản khác của một số cư dân.

Cũng trong hôm qua tại làng Aqraba, những người định cư Israel đã đánh đập 1 nhiếp ảnh gia của hãng tin AFP. Theo lời các nhân chứng, vụ việc đã khiến người này bị thương. Trong khi một đồng nghiệp của nhiếp ảnh gia này bị lấy đi thiết bị máy ảnh.

Khu định cư của Israel tại thành phố Hebron thuộc Bờ Tây - Ảnh: Tân Hoa xã

Hãng tin AFP đã kịch liệt lên án vụ tấn công, nhằm vào các nhà báo đang cố gắng đưa tin về các sự kiện ở Bờ Tây và yêu cầu một cuộc điều tra đầy đủ.

Trong khi đó, các vụ phá dỡ nhà của người của người Palestine ở Đông Jerusalem và Bờ Tây vẫn tiếp diễn. Israel hôm qua sử dụng máy ủi phá hủy một tòa nhà chung cư 5 tầng, là nơi sinh sống của khoảng 70 người Palestine ở Đông Jerusalem.

Chính quyền Palestine đã lên án vụ phá dỡ, cho rằng đây là “một sự leo thang nguy hiểm trong chính sách phá dỡ nhà cửa và cưỡng bức di dời, nhằm áp đặt một thực tế nhân khẩu học và đô thị mới”.