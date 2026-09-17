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Bầu cử Hạ viện Nga: Những vấn đề người dân đặt lên lá phiếu

Thứ Năm, 12:08, 17/09/2026
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VOV.VN - Hai ngày trước khi người dân Nga bắt đầu bỏ phiếu bầu Duma Quốc gia (tức Hạ viện Nga), Tổng thống Vladimir Putin kêu gọi cử tri thực hiện quyền hiến định và đưa ra lựa chọn có trách nhiệm.

 

Cuộc bầu cử Hạ viện Nga diễn ra trong bối cảnh “chiến dịch quân sự đặc biệt” tại Ukraine vẫn tiếp diễn, với những vấn đề được cử tri quan tâm từ hoạt động của các lực lượng chính trị, đời sống xã hội đến việc giải quyết tình hình Ukraine.

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Bầu cử Nga. Ảnh: Afrinz.

Tại Moscow, cử tri Aleksander Vertukhin cho biết, những chương trình và cương lĩnh của các lực lượng chính trị chủ chốt đã đề cập khá đầy đủ các vấn đề mà xã hội quan tâm. Tuy nhiên, ông cho rằng cần chú ý hơn tới những người đã tham gia “chiến dịch quân sự đặc biệt”, nhất là những người trở về từ tiền tuyến.

“Tôi nghĩ những gì Đảng Nước Nga Thống nhất và Đảng Cộng sản Liên bang Nga đang làm là khá đầy đủ. Cương lĩnh của họ bao quát mọi vấn đề. Có lẽ cần quan tâm hơn đến những người tham gia 'chiến dịch quân sự đặc biệt', đặc biệt là những người trở về từ tiền tuyến và đang thích nghi lại với cuộc sống bình thường?”, ông Aleksander Vertukhin nói.

Một mối quan tâm khác được người dân đề cập là tình hình Ukraine. Với ông Nikolai Andreyevich, việc giải quyết tình hình này có ý nghĩa đối với nhiều mặt của đời sống xã hội: “Trước hết, việc giải quyết tình hình với Ukraine là vấn đề chúng tôi rất quan tâm. Tất cả các vấn đề khác về vật chất, chính trị, tư tưởng và kinh tế đều bắt nguồn từ đó”.

Những chia sẻ này cho thấy các vấn đề được cử tri Nga quan tâm khá đa dạng, từ hoạt động của các lực lượng chính trị, chính sách xã hội dành cho những người trở về từ tiền tuyến, đến việc giải quyết tình hình Ukraine và những tác động đối với đời sống trong nước.

Trong thông điệp trước ngày bỏ phiếu, Tổng thống Vladimir Putin hôm 16/9 nhấn mạnh, chiến dịch tranh cử quy mô lớn tại Nga được tiến hành trong bối cảnh “chiến dịch quân sự đặc biệt” vẫn đang diễn ra. Theo nhà lãnh đạo Nga, việc tham gia bầu cử cho phép người dân lựa chọn các lực lượng chính trị đại diện cho lợi ích của mình tại Duma Quốc gia, các cơ quan lập pháp ở các khu vực và chính quyền địa phương.

Ông Putin kêu gọi cử tri đưa ra lựa chọn có cân nhắc, có trách nhiệm, qua đó thể hiện sự trưởng thành và khả năng duy trì ổn định của xã hội Nga: “Tôi kêu gọi các cử tri thực hiện quyền hiến định của mình và đưa ra quyết định thấu đáo, có trách nhiệm, để đảm bảo rằng kết quả bầu cử khẳng định sự trưởng thành và sức mạnh nội tại của xã hội Nga. Đây sẽ là lời đáp trả chung của chúng ta đối với những ai tìm cách làm suy yếu nước Nga, kìm hãm sự phát triển của đất nước, cũng như tước đoạt chủ quyền và quyền tự quyết vận mệnh của chúng ta”.

Cuộc bầu cử Duma Quốc gia Nga sẽ diễn ra từ ngày 18-20/9. Cử tri sẽ bầu 450 đại biểu, trong đó 225 ghế được phân bổ theo danh sách đảng phái và 225 ghế được lựa chọn tại các khu vực bầu cử. Cùng với bầu cử Quốc hội, cử tri tại nhiều địa phương cũng tham gia các cuộc bầu cử cấp khu vực và chính quyền địa phương.

Theo số liệu được công bố, Ủy ban Bầu cử trung ương Nga đã đăng ký 4.436 ứng cử viên tranh cử theo danh sách liên bang và tại các đơn vị bầu cử một đại biểu. Trong số này, Đảng Nước Nga Thống nhất có 389 ứng cử viên, Đảng Cộng sản Liên bang Nga 329 ứng cử viên, đảng Những Con người Mới 295 ứng cử viên và Đảng Dân chủ Tự do Nga 234 ứng cử viên.

Hồng Nhung/VOV1
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