BIMSTEC thông qua Tuyên bố Delhi thúc đẩy hợp tác chống khủng bố

Ngày 13/10, Hội nghị Bộ trưởng Nội vụ lần thứ nhất của Sáng kiến Vịnh Bengal về Hợp tác kinh tế và kỹ thuật đa ngành (BIMSTEC), diễn ra tại thủ đô New Delhi của Ấn Độ, đã thông qua Tuyên bố Delhi, cam kết tăng cường hợp tác chống khủng bố, tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia và các mối đe dọa an ninh phi truyền thống.

Hội nghị do Bộ trưởng Nội vụ Ấn Độ Amit Shah chủ trì, với sự tham dự của đại diện 7 nước thành viên gồm Ấn Độ, Bangladesh, Bhutan, Nepal, Sri Lanka, Myanmar và Thái Lan. Đây là hội nghị cấp Bộ trưởng nội vụ đầu tiên của BIMSTEC, đánh dấu bước tiến trong việc tăng cường phối hợp và thể chế hóa hợp tác an ninh khu vực.

Hội nghị Bộ trưởng Nội vụ BIMSTEC lần đầu tiên được tổ chức tại thủ đô New Delhi của Ấn Độ đã thông qua Tuyên bố Delhi, cam kết tăng cường hợp tác chống khủng bố, tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia và các mối đe dọa an ninh phi truyền thống. (Ảnh: ANI)

Tuyên bố Delhi khẳng định quyết tâm ngăn chặn và đấu tranh chống khủng bố dưới mọi hình thức, bao gồm khủng bố xuyên biên giới, đồng thời đẩy mạnh hợp tác phòng, chống cực đoan hóa, tài trợ khủng bố, buôn bán ma túy, mua bán người và rửa tiền. Các nước cũng nhấn mạnh yêu cầu thực thi hiệu quả Công ước BIMSTEC về chống khủng bố quốc tế, chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia và buôn bán ma túy bất hợp pháp, có hiệu lực từ tháng 3/2021.

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Nội vụ Ấn Độ Amit Shah đề xuất tập trung hợp tác vào 5 lĩnh vực trọng tâm, gồm kiểm soát ma túy; chống khủng bố và hợp tác pháp lý; dẫn độ tội phạm bỏ trốn; bảo đảm an ninh mạng và điều tra tội phạm mạng; tăng cường phối hợp thể chế và nâng cao năng lực thực thi. Ông nhấn mạnh an ninh của mỗi quốc gia thành viên gắn liền với an ninh chung của toàn khu vực.

Các chuyên gia nhận định việc thông qua Tuyên bố Delhi cho thấy BIMSTEC đang từng bước mở rộng hợp tác từ kinh tế sang an ninh, hướng tới xây dựng cơ chế phối hợp hiệu quả hơn trong ứng phó với các thách thức xuyên biên giới. Đối với Ấn Độ, tiến trình này cũng góp phần thúc đẩy kết nối và tăng cường vai trò của nước này trong hợp tác giữa Nam Á và Đông Nam Á thông qua khu vực Vịnh Bengal.