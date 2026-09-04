Các đồng minh NATO sẵn sàng mở rộng vai trò của Ba Lan trong việc răn đe hạt nhân

Thứ trưởng Quốc phòng Ba Lan Zalewski nhấn mạnh nước này muốn tham gia chương trình vũ khí hạt nhân và qua đó sẽ tăng cường sự tham gia vào khả năng răn đe hạt nhân chung của NATO. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng các cuộc đàm phán không liên quan đến việc đặt đầu đạn hạt nhân trên lãnh thổ Ba Lan.

Theo các thỏa thuận chia sẻ hạt nhân của NATO, vũ khí hạt nhân của Mỹ triển khai ở châu Âu vẫn nằm dưới sự giám sát và kiểm soát của Mỹ. Một số đồng minh NATO cung cấp máy bay lưỡng dụng có khả năng mang vũ khí hạt nhân trong trường hợp xung đột, trong khi các thành viên khác đóng góp lực lượng thông thường, cơ sở hạ tầng và hỗ trợ hậu cần.

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NATO không công khai xác nhận việc Ba Lan được phép tham gia với vai trò mở rộng hơn trong các thỏa thuận này. Tuy nhiên, những phát biểu của ông Zalewski được đưa ra sau thời gian dài tranh luận về việc liệu Ba Lan, quốc gia giáp ranh với vùng Kaliningrad và đồng minh Belarus của Nga, có nên tham gia trực tiếp vào cơ chế răn đe hạt nhân của NATO hay không.

Kể từ khi cuộc xung đột ở Ukraine nổ ra, Ba Lan đã tăng mạnh chi tiêu quốc phòng và năng lực quân sự, đồng thời liên tục kêu gọi NATO và Mỹ tăng cường hiện diện quân sự ở sườn phía Đông của liên minh. Các bộ trưởng quốc phòng NATO hồi tháng 6 cho biết liên minh sẽ tiếp tục tăng cường khả năng răn đe hạt nhân thông qua việc hiện đại hóa năng lực, cải thiện kế hoạch hạt nhân và chia sẻ trách nhiệm cũng như rủi ro liên quan đến nhiệm vụ này một cách công bằng hơn.

Ông Zalewski cũng cho biết thêm rằng Ba Lan và Mỹ đang thảo luận về địa điểm xây dựng các căn cứ quân sự thường trực của Mỹ tại nước này, đồng thời nhấn mạnh thêm Ba Lan muốn Mỹ triển khai một số năng lực tiên tiến nhất của mình ở nước này, bao gồm các đơn vị trinh sát và an ninh mạng. Trước đó, vào tháng 6, chính phủ Ba Lan đã chính thức quyết định theo đuổi việc thiết lập một căn cứ quân sự thường trực của Mỹ trên lãnh thổ Ba Lan.